Pour la droite, seul la Xavier Bertrand pourra faire face à Emmanuel Macron au second tour !

Au cours d’une sortie politique à Montargis, dans le Loiret, Xavier Bertrand a estimé ses chances de victoire pour la présidentielle de 2022. Malgré le fait que les sondages ne tirent pas en sa faveur, le candidat à la primaire LR compte bien déjouer les tendances et se déclare le seul capable à droite de l’emporter face à Emmanuel Macron au second tour. Une prétention que son porte-parole a appuyée hier, sur le plateau de BFMTV.

« Ce ne sont pas les sondages qui décideront »

À moins de six mois de la présidentielle, le président des Hauts-de-France, en déplacement dans le Loiret est revenu sur ses chances de victoires. Au regard de quelques difficultés qu’il reconnait lui-même sur le plateau de France 2, face aux sondages qui ne l’envoient pas encore au second tour, Xavier Bertrand estime faire mentir les enquêtes d’opinion.

« Ce ne sont pas les sondages qui décideront. Ce ne sont pas les sondages. Rappelez-vous Jacques Chirac en 1994. C’était celui qui pouvait certainement l’emporter et pourtant il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup d’intervieweurs qui l’ont traité avec beaucoup de mépris. On connaît la suite », a-t-il lancé.

« Le seul qui peut l’emporter face à Emmanuel Macron »

En rappelant l’épopée de l’ancien président Jacques Chirac en 1995, le président des Hauts-de-France pense bien accéder à l’Élysée de la même façon. Mais au-delà de réussir l’impossible, il se déclare être celui qui a le plus de chance de victoire face au président Emmanuel Macron.

« Cela fait des mois et des mois que je dis ‘les Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen/Le Pen-Macron’. On est à un peu plus de six mois de l’élection, c’est pourtant ce qui est en train de se passer. Les Français sont en train de dire très clairement : ‘On vous avait dit qu’on n’en veut pas du duel, eh bien on n’aura pas ce duel’. Et dans ce duel du second tour, face au président de la République, je suis le seul qui peut l’emporter face à Emmanuel Macron », a-t-il lancé.

Une opinion que son avocat et son porte-parole, Jonas Haddad, partagent. En marge du deuxième débat entre les cinq candidats Républicains, les deux personnalités proches de Xavier Bertrand ont été reçues en direct sur BFMTV pour apporter leur soutien au candidat. « Xavier Bertrand est le seul candidat qui peut battre Emmanuel Macron au second tour », assure son porte-parole.