Pourquoi Xavier Bertrand a refusé le soutien de Renaud Muselier ?

Le président de la région PACA vient de déclarer son soutien à Xavier Bertrand, son homologue des Hauts-de-France, candidat à la primaire LR. Jugeant que celui-ci détient l’expérience nécessaire et respecte les valeurs du parti, Renaud Muselier voit en lui le candidat idéal pour porter les couleurs des Républicains. Mais connu pour sa connotation Macron-compatible, Xavier Bertrand déplore l’offre et s’en lave les mains.

« Est-ce que Xavier Bertrand accepte ce soutien et valide de telles attaques ? »

Apparemment tout soutien n’est pas bon à prendre. C’est la seule leçon qu’il convient de retenir à la suite du refus de Xavier Bertrand lorsque Renaud Muselier lui déclaré publiquement qu’il l’appuierait fortement pour le congrès d’investiture des Républicains, à l’issue duquel sera connu le champion du parti. Le président LR de la région PACA a confié à la presse : « je sais qu’en votant Xavier Bertrand, je vote pour un homme qui n’aura jamais la main qui tremble face à l’extrême droite », qui selon lui, poursuit-il a « l’expérience nécessaire ».

Sa main tendue à l’endroit de Xavier Bertrand aurait été saisie s’il s’était abstenu de lancer des piques à l’endroit d’Éric Ciotti en affirmant, que celui à qui il ne ménage point son soutien « respecte les valeurs du parti, contrairement à certains de nos cadres ». Éric Ciotti n’a pas manqué lorsqu’il a porté à son encontre l’accusation selon laquelle, Renaud Muselier est « un des candidats de la majorité présidentielle ».

«Muselier petit télégraphiste de Macron apporte son soutien à Xavier Bertrand en m’attaquant et en attaquant le président LR des maires de France David Lisnard dans des termes orduriers et grossiers. Est-ce que Xavier Bertrand accepte ce soutien et valide de telles attaques ?», a réagi le député des Alpes-Maritimes sur son compte Twitter.

Le feu est donc mis à la poudre, Renaud Muselier remonté a annoncé qu’il se retirerait du parti « sans hésiter » si Éric Ciotti parvenait à avoir l’accord des adhérents du parti en se faisant investir.

Les Républicains remontés contre Muselier

« Renaud Muselier a choisi de m’apporter son soutien, mais je ne peux en accepter les termes. Ses attaques contre Éric Ciotti et David Lisnard sont inacceptables », a écrit Xavier Bertrand sur son compte twitter, en déclinant le soutien de Renaud Muselier dans de pareilles circonstances.

L’association des maires de France a désormais à sa tête, David Lisnard. Avant son élection, le président de la région LR paca, avait pris la décision d’accorder un soutien indéfectible à Philippe Laurent réputé acquis à la cause de Macron, qui n’a finalement pas été élu.

Ailleurs, les réactions ne se sont pas fait attendre. L’ex-négociateur du Brexit, Michel Barnier condamne, lui aussi, les propos tenus par Renaud Muselier contre ses amis Éric Ciotti et David Lisnard. «Les attaques contre mes amis Éric Ciotti et David Lisnard ne sont ni dignes ni à la hauteur de la responsabilité collective de notre famille politique», a-t-il fustigé. Le député Damien Abad, se range aussi de ôté, en soutenant que la non acceptation du soutien du président LR de la région PACA par Xavier Bertrand est « une position claire et cohérente ».