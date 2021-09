Présidentielle 2022 : après la victoire de Yannick Jadot aux primaires EELV, Julien Bayou invite Anne Hidalgo à s’effacer !

Depuis le mardi 28 septembre, le candidat porte flambeau d’Europe écologie les verts à la prochaine présidentielle est déjà connu. Il s’agit de Yannick Jadot. L’eurodéputé a remporté de justesse le second tour des primaires par 51,03 % contre 48,97 % pour son adversaire Sandrine Rousseau. À l’issue de ce scrutin, Julien Bayou demande à Anne Hidalgo de s’éclipser au profit du candidat écologiste.

« Soutenir la candidature de l’écologie politique, c’est très simple »

La maire socialiste de Paris doit-elle renoncer à sa candidature afin de se ranger derrière le candidat d’EELV Yannick Jadot ? De toute évidence, c’est ce que pense Julien Bayou, le secrétaire national des écologistes. Invité sur LCI le mardi après l’annonce des résultats de la primaire, le patron d’EELV estime que c’est le tour du Parti socialiste de se mettre derrière les verts.

Selon lui, les propositions de la candidate socialiste sur l’écologie convergent vers celles d’EELV. Ainsi, la logique lui recommande de soutenir le candidat choisi par le parti écologiste. « Anne Hidalgo est candidate, elle dit que l’écologie c’est important, je l’invite à prolonger le raisonnement et à soutenir la candidature de l’écologie politique, c’est très simple (…) il y a un bulletin vert [à la présidentielle], c’est le bulletin Yannick Jadot », explique-t-il.

Le conseiller régional d’Île-de-France précise tout de même que sa demande s’adresse au premier secrétaire national du PS. « Mon interlocuteur, c’est le patron du PS Olivier Faure », clarifie-t-il.

Opposition d’Olivier Faure

La réponse du Parti socialiste ne s’est pas fait attendre suite à cet appel de Julien Bayou. En effet, les deux personnages se sont retrouvés dans la même soirée du mardi sur la chaine parlementaire LCP. Une occasion idéale pour le patron socialiste d’afficher clairement la position du Parti socialiste.

« Salut Olivier […] je sais que toi aussi tu as à cœur que l’on propose une alternative au duel Macron-Le Pen, et un avenir fait d’environnement, de justice sociale et de démocratie. On s’appelle et on discute », lance d’entrée le Julien Bayou. Une alternative à laquelle n’adhère pas le premier secrétaire du PS. Olivier Faure met particulièrement en exergue le statut de son parti au sein des forces de la gauche.

Certes, le député plaide pour une coalition pouvant empêcher un second tour Macron-Le Pen. Pour lui, ce schéma donne d’office carte blanche à l’actuel président de la République de s’octroyer un second mandat. Cependant, Olivier Faure n’envisage pas une coalition à gauche sans le PS comme la tête d’affiche. Selon lui, les résultats obtenus aux dernières municipales et aux dernières régionales placent le Parti socialiste en pole position.

Olivier Faure regrette de n’avoir pas réussi à convaincre les écologistes à adhérer à son idée de grand rassemblement. Toutefois, il souligne que les verts étaient dans une autre logique. « Ils ont préféré avoir un chemin de primaire que je préfère et donc pour l’instant, les chemins sont disjoints », a-t-il reconnu.