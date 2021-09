Présidentielle 2022: les militants LREM entament une campagne de communication offensive en faveur du président en exercice Emmanuel Macron !

Les hostilités semblent être lancées du côté d’Emmanuel Macron dans le cadre de la présidentielle de 2022. Les jeunes de la République en marche prévoient distribuer des tracts à l’effigie du chef de l’État dès ce week-end. Cette initiative marque le début de la campagne de communication dénommée « Cinq ans de plus » pour la réélection de l’actuel président.

Emmanuel Macron décide d’entrer également dans le vif du sujet. Alors qu’il ne s’est pas toujours déclaré candidat au prochain scrutin présidentiel, l’actuel président ne veut plus rester dans la discrétion pendant que ses adversaires occupent le terrain. Il décide de passer à l’offensive. Les jeunes de son mouvement projettent une campagne de communication dont les actions seront visibles dès ce week-end.

1 million de tracts imprimés et distribués

À 200 jours de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron décide de se faire entendre et de se faire voir sur le terrain. Selon les informations de franceinfo, les jeunes de LREM entament dès ce vendredi 10 septembre une vaste campagne de communication intitulée « Cinq ans de plus ». L’objectif de cette initiative est de demander un second mandat pour le chef de l’État.

Près d’un million de tracts seront imprimés et distribués pendant tout le week-end. « Les militants de la majorité présidentielle iront dès ce week-end à la rencontre des Français, pour leur présenter le bilan du Quinquennat et les écouter sur leurs attentes pour la France dans les années à venir », a confié une source au sein de LREM à franceinfo.

Cette initiative a été décidée le 6 septembre par les députés et sénateurs LREM qui étaient rassemblés à Angers pour les journées parlementaires. Pour attirer plus d’attention, surtout celle de la jeunesse, le visuel est conçu à l’image de celui de Netflix.

Sur les tracts, peut-on lire « 90 % des promesses de 2017 ont été ou en train d’être tenues » pour vanter le bilan du chef de l’État. « Personne n’a fait autant que nous depuis 2017 pour la planète » ou « Nous luttons contre les inégalités dès le plus jeune âge », sont aussi des messages écrits sur les tracts.

80 villes seront prises d’assaut

Les jeunes LREM veulent passer à la vitesse supérieure pour leur candidat. La distribution des tracts n’est qu’une partie de cette vaste campagne de communication. Selon les propos du vice-président du mouvement « Les Jeunes avec Macron »’ relayés par Ouest France, plus de 50 000 affiches seront placardées dès le vendredi dans près de 80 grandes villes françaises.

Cette campagne commence ainsi quelques semaines avant la rentrée politique de la majorité présidentielle qui sera sans doute le moment des grandes annonces. Cette université se tiendra les 2 et 3 octobre prochains à Avignon où près de 4 000 militants sont entendus selon une source au sein du parti.

Certes, Emmanuel Macron n’a toujours pas encore officialisé sa candidature. Cependant, cette initiative ajoutée à ses récents déplacements devrait laisser planer peu de doutes sur les réelles intentions du président de la République. Dans les sondages, il se positionne en tête à l’issue du premier tour. Toutefois, une enquête ViaVoice pour Libération réalisée ce 7 septembre révèle que 59 % des Français ne veulent plus de lui.