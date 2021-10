Présidentielle 2022 : les sondages classent Macron en tête devant Marine Le Pen et Éric Zemmour !

Depuis quelques semaines, le deux poids deux mesures entre la candidate de l’extrême gauche Marine Le Pen et son concurrent direct, le polémiste Eric Zemmour se trouve au cœur des sondages. Si le président Emmanuel Macron assure ses arrières et garantit son passage au second tour, la deuxième place est fortement discutée entre les deux personnalités. C’est bien ce que confirme le tout nouveau sondage réalisé par Odoxa pour l’Obs.

16 % des intentions pour Zemmour, mais toujours derrière Le Pen !

Eric Zemmour qui ne s’est pas encore jusque-là déclaré candidat et qui entretient le flou autour de sa probable candidature progresse dans les intentions de vote. Cette fois, il serait devancé de deux par la candidate du Rassemblement National. Pendant ce temps, le président de la République, Emmanuel Macron qui, lui-même n’a pas encore officialisé sa candidature, demeure en tête de peloton dans ce sondage réalisé par Odoxa pour l’Obs.

L’enquête d’opinion a été réalisée par internet du 5 au 11 octobre 2021. Le polémiste Eric Zemmour obtiendrait 16 % des suffrages, une progression de 6 points comparativement au précèdent sondage publié le 23 septembre dernier. Cependant, il reste derrière Marine Le Pen qui affiche 18 % des intentions interrogées, un recul d’environ 2.5 points par rapport au précédent sondage.

Emmanuel Macron, malgré un léger recul d’un point, il enregistre 25 % des voix et reste les plus grands favoris susceptibles de se qualifier au second tour de l’élection présidentielle de 2022.

Xavier Bertrand, le grand absent du podium

L’investiture à la primature des Républicains se déroulera lors du congrès LR en décembre. Le challenge sera de taille et sera disputé par des ténors de la droite tels Valérie Pécresse, la présidente de la région d’Ile-de-France, l’ancien ministre Jean-Michel Barnier ou encore Xavier Bertrand.

Le sondage réalisé par Odoxa n’a pas manqué d’explorer l’hypothèse que ce dernier soit le candidat LR pour l’échéance électorale à venir. Dans cette configuration, il obtiendrait 13 % des voix, un recul d’un point et se trouverait en 4e position.

Au cas où Valérie Pécresse aurait pu franchir le cap des primaires des Républicains, elle enregistrerait un score de 8,5 % (soit -4,5 % de points que Xavier Bertrand) et se positionnerait au 5e rang, derrière l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon qui obtiendrait 9 % des voix. Dans ce schéma, Macron conserve la tête avec 26.5 % des intentions de vote, suivi de Marine Le Pen (18,5 %) et d’Éric Zemmour (16,5 %).

La gauche en déroute dans les sondages

Pour ce sondage, c’est le candidat de LFI, Jean-Luc Mélenchon qui s’illustre en tête avec moins de 10 % des suffrages. Le candidat investi de l’EELV, Yannick Jadot se situerait autour de 6,5 %, mais grimpe la pente jusqu’à 9 % dans l’hypothèse Bertrand ou Pécresse.

Il fait néanmoins mieux que la socialiste Anne Hidalgo qui se trouve encore en dessous des 5 %. En cas d’union des forces de la gauche autour de la candidature de l’eurodéputé Yannick Jadot, celui-ci atteindrait les 11 % et pourrait rêver concurrencer avec Xavier Bertrand.

Enfin, au second tour, Emmanuel Macron prendrait le devant face à Marine Le Pen sur un score de 58 % contre 42 %. Face à Eric Zemmour, la différence s’agrandit avec un score net de 62 % contre 38 %.