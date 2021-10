Présidentielle 2022 : les sondages placent Marine Le Pen et Xavier Bertrand au même niveau dans le cœur des Français !

À six mois des élections présidentielles, les sondages pour soupeser la force de frappe de chaque candidat ne cessent de multiplier. Après celui de Harris en date de 6 octobre qui plaçait à la surprise générale le polémiste Éric Zemmour devant Marine Le Pen, un autre vient de signifier le contraire. Le nouveau sondage réalisé par l’institut Ifop-Fiducial pour sud Radio et publié ce mercredi place Xavier Bertrand à égalité et le président Emmanuel Macron largement en tête.

Xavier Bertrand et Marine Le Pen au coude-à-coude

Ce nouveau sondage s’est beaucoup plus appesanti sur le potentiel des deux anciennes figures de LR, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Au cas où Xavier Bertrand arriverait à porter les valeurs de la droite, le sondage de l’Institut Ifop-Fiducial montre que ce dernier obtiendrait 16 % des intentions de vote et se trouverait à égalité avec la candidate de la RN, Marine Le Pen.

Le président Emmanuel Macron, de son côté, assure depuis des mois la tête du peloton en recueillant 25 % des intentions de vote. Des chiffres qui confirment nettement la fragmentation du terrain politique français à quelques mois du premier tour. Les spécialistes des sondages ont presque unanimement fait le même constat avec une montée en flèche de l’ex-éditorialiste du Figaro.

En effet, dans ce sondage, l’un des faits marquants est la chute de Marine Le Pen comme l’ont révélé d’autres sondages depuis des mois. Depuis septembre, la patronne du rassemblement national aurait enregistré un recul de 6 points.

À égalité 16 % des intentions de vote, la situation semble plutôt s’apparenter à celle des élections présidentielles de 2002 ou Le Pen (père) accédait au second avec moins de 17 % des suffrages exprimés. Avec une avance de moins de 200 000 voix sur le socialiste Lionel Jospin, Jean-Marie Le Pen s’était qualifié au second tour avec 16,86 %.

Zemmour surpasse Pécresse

L’hypothèse de la présidente de l’Île-de-France a été également testée dans l’enquête d’IFOP. Valérie Pécresse, au cas où elle aurait été investie candidate de la droite, n’obtiendrait que 11 % des voix. Elle se trouve devancée par Éric Zemmour qui est toujours crédité à 14 % des intentions de vote. Avec cette possibilité de Pécresse comme candidate de la droite, Marine Le Pen pourrait s’offrir 18 % des intentions et validerait sa carte pour le second tour.

Dans ce sondage, l’hypothèse du diplomate Michel Barnier qui espère gagner l’investiture des Républicains n’a pas été envisagée.

Par ailleurs, les candidats de gauche ont brillé par leur absence dans cette enquête d’opinion de l’IFOP. Aucun d’eux n’arrive en effet à franchir la barre des 10 %. Le candidat écologiste Yannick Jadot qui semble le plus en passe n’est crédité qu’à 8 % dans l’une ou l’autre des deux hypothèses. Il est suivi du candidat de LFI, Jean-Luc Mélenchon qui chevauche entre 7 et 8 %. La socialiste Anne Hidalgo enregistre, pour son compte, 6 % des intentions de vote et Benoit Hamon en réunit 6,36 %.