Présidentielle 2022 : Roselyne Bachelot prête à accorder son soutien à Emmanuel Macron !

Alors que les élections présidentielles de 2022 s’approchent et que la loyauté serait moins de mise, le président Macron peut, lui, se fier à certains parmi ses proches collaborateurs. Sans avoir encore fait une déclaration officielle sur sa prochaine candidature, il peut déjà compter sur la voix de son ministre de la culture, Roselyne Bachelot.

Invitée ce lundi 30 aout dans la matinale de Franceinfo, elle a tranché que son vote ira dans en faveur de l’actuel président de la République.

Ça ne fait aucun doute

La matinale de franceinfo faisait sa rentrée officielle ce lundi 30 aout. À l’occasion, la ministre de la Culture, Mme Bachelot était l’invitée principale de l’émission. En réponse à la curiosité de l’animatrice Salhia Brakhlia qui demandait à son invitée si son choix est déjà fait pour 2022, celle-ci s’en est allée avec tact et franchise.

Sans hésitation, elle répond, sourire aux lèvres : « Ah oui, je ferai campagne aux côtés d’Emmanuel Macron » avant d’apporter une précision mentionnant que c’est « sans aucun doute ».

Bien que n’ayant pas encore officialisé sa candidature, cet apport de soutien est un acquis de taille pour la réélection du président Macron. Notons également que cette déclaration de soutien n’est pas la première du genre.

Soutien plutôt lucide

Alors que le soutien de l’ancienne ministre de la Santé à la candidature de Macron ne fait plus aucun doute, il reste néanmoins à savoir si le président sera dans la course pour 2022. À ce sujet, Roselyne Bachelot a fait savoir que ça ne fait pas l’ombre d’un doute. Elle reste certaine à l’idée que le président Macron sera à nouveau dans la course à l’Élysée en 2022.

Néanmoins, elle reste tout de même lucide pour ne pas aller en besogne. « Je ne suis pas la conseillère politique d’Emmanuel Macron, moi je suis sa ministre de la culture », a-t-elle précisé en ignorant quand le président va officiellement déclarer sa candidature.

Pour couper court, elle ajoute : « j’ai le droit de ne pas m’inquiéter des questions politiciennes de candidature et de candidature, je me mobiliserai au moment venu ».

Les perspectives en vue pour la réélection de Macron

Dans huit mois environ, le premier tour des élections présidentielles va se dérouler en France. Autant son entourage s’active pour sa campagne, le président Macron semble lui-même préparer l’évènement.

Un membre de l’Élysée a fait savoir que pour ces élections, le chef d’État ne sera pas porté par La république En marche. Et selon l’information de Libération, le président aurait un plan bien ourdi.

À en croire cette source, il envisagerait de mettre sur pied une cour commune qui va comprendre plusieurs partenaires. « Emmanuel Macron pense que le parti ne sert à rien, qu’il trouvera des réseaux ailleurs, que cette campagne par une mobilisation citoyenne, par des gens qui viendront l’aider à se faire élire, et qui repartiront », a précisé une source synonyme.