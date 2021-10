Présidentielle 2022 : selon un sondage, Zemmour pourrait faire face à Macron au second tour !

À six mois de l’élection présidentielle, les candidats affutent déjà leurs armes pour la compétition. Les sondages réalisés régulièrement édifient plus sur le taux de popularité de chacun des candidats. D’après les chiffres du moment, Eric Zemmour a toujours le vent en poupe. Il est désormais mieux placé pour affronter Emmanuel Macron en 2022 selon une dernière enquête d’opinion réalisée ce mercredi 13 octobre.

Zemmour entre 17 % et 18 %

Emmanuel Macron – Eric Zemmour, c’est le face à face qu’on aura second tour de la prochaine présidentielle si ce scrutin se déroule aujourd’hui. D’après une dernière enquête d’opinion Harris Interactive réalisée pour Challenges et publiée ce mercredi, Eric Zemmour est crédité de 17 à 18 % des suffrages en fonction du candidat de droite.

Par exemple, au cas où Xavier Bertrand sera le candidat de la droite, le polémiste obtiendrait 17 % des voix. En revanche, si c’est Valérie Pécresse la candidate désignée, Eric Zemmour recueillerait 18 % de vote favorable. Avec ce score, l’éditorialiste double ainsi son adversaire directe de l’extrême droite, Marine Le Pen qui est reléguée dans ce sondage avec un score de 15 à 16 % des voix.

Ce résultat confirme la bonne progression du polémiste qui n’était qu’à 5 % au début de l’été. Dans ce sondage, Emmanuel Macron reste toujours à la tête de la course avec 25 % des intentions de vote.

Xavier Bertrand au coude-à-coude avec Marine Le Pen

Dans cette dernière enquête d’opinion, Xavier Bertrand gagne un point de plus par à sa cote de popularité d’il y a une semaine. De 14 %, le président des Hauts-de-France se retrouve à 16 % faisant ainsi jeu égal avec Marine Le Pen. De même, avec ses chiffres Xavier Bertrand reste le candidat le plus populaire à droite. Puisque sa concurrente directe, Valérie Pécresse continue toujours sa régression dans les sondages. Elle est désormais à 11 % d’opinion favorable à sa candidature. Michel Barnier complète le podium avec un score qui bascule entre 7 et 9 %.

La gauche peine toujours

À gauche, le dynamisme est moins fort. Les candidats de cette obédience peinent à décoller dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon est aujourd’hui celui qui recueille le plus grand nombre de voix. Avec 11 % d’intentions de vote, le candidat de la France insoumise est loin de se qualifier au second tour comme il en rêve. Il est suivi de l’écologiste Yannick Jadot dont le discours ne donne pas encore un effet au sein des populations. L’eurodéputé s’oscille entre 7 et 8 % des voix.

La grande déception pour le moment est la candidate du Parti socialiste. Anne Hidalgo n’arrive toujours pas encore à convaincre les électeurs de gauche. Créditée de 5 % des suffrages, elle est loin des attentes que portent pour cette présidentielle les grandes figures de la gauche. Malgré les nombreuses réformes qu’elle annonce et les promesses effectuées, elle n’emballe pas encore les électeurs de la gauche. Selon plusieurs observateurs politiques, le candidat de EELV et du PS dépassera difficilement la barre des 10 %, puisqu’ils partagent le même électorat.