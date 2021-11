Que peut-on attendre des débats du congrès des LR ?

Pour une première fois, les candidats en compétition pour la primaire de la droite (LR) vont se prêter à l’exercice du débat. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse seront ainsi accueillis durant deux heures sur le plateau de LCI, pour une émission diffusée en partenariat avec Le Figaro. Durant le mois de novembre, trois autres débats auront encore lieu.

Un débat de rassemblement et non de division

Ce débat qui opposera les candidats en lice pour le congrès de LR permettra de différencier sans se disputer. Il y a cinq ans, en 2016, les prétendants à la primaire de la droite s’étaient déchirés au cours d’un débat pareil, une erreur que les Républicains entendent éviter cette fois. En effet, tous les candidats ont été prévenus de la cordialité censée caractériser les échanges.

« Je dis à ceux qui s’attendent à une foire d’empoigne, qu’ils changent de chaîne lundi soir », a ainsi fait savoir au Figaro Xavier Bertrand. « Ma campagne ne sera pas contre les autres. Ce qui est important c’est qu’on se respecte alors que la droite se trouve dans une situation grave et exigeante », a poursuivi de son côté, Michel Barnier. Avant de nuancer : « Mais je ne suis pas un enfant de chœur ».

Le président LR du sénat, Gérard Larcher, a de son côté, soutenu, que les débats allaient permettre de rassembler sa formation politique. « J’ai plutôt confiance dans la qualité des débats que nous allons avoir », a-t-il ainsi déclaré sur Europe1/CNews/Les Échos. Les discussions qui seront axées sur les projets de chaque candidat et doivent aider les militants à trancher lors des deux tours du congrès prévus du 1er au 4 décembre 2021.

Quatre sujets au rendez-vous

Le déroulement du premier round va débuter par la prise d’une photo de famille prévue pour 20h30. Les prétendants seront ensuite interpellés à entamer la séance, à détailler leur premier jour en tant que chef de l’état. Quel sera leur premier décret ? Leur tout premier déplacement ? Chaque candidat aura en toute une minute pour décrire ses premiers jours à l’Élysée. À l’issue du tirage au sort effectué déjà, c’est le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti qui sera le premier à être écouté. Ensuite, Philippe Juvin, Michel Barnier, puis Valérie Pécresse et en dernier lieu, Xavier Bertrand.

Quatre thèmes seront ensuite abordés par les animateurs Ruth Elkrief et David Pujadas. Il s’agit entre autres de l’économie, l’immigration, la réparation d’une société fracturée, ainsi que la place de la France en Europe et dans le monde.

Tout au long des discussions, des vérificateurs de LCI veilleront à la véracité des affirmations et proposeront des rectifications, si nécessaire. Une fois les échanges terminés, une dernière séquence de questions et de synthèse de l’émission sera animée par Alba Ventura (RTL), Marion Mourgue (Le Figaro) et Adrien Gindre (TF1/LCI).