Qui sont les potentiels candidats de la droite à la présidentielle de 2022 ?

À quelques mois de la présidentielle de 2022, les tractations s’observent déjà au sein des différentes formations politiques. La droite est sans doute le parti qui fait plus parler de lui actuellement. Les primaires se pointent à l’horizon et les candidatures s’enchainent. Qui sont les potentiels candidats des républicains ? Qui sont les favoris dans cette course ?

Le fauteuil présidentiel suscite un grand intérêt du côté de la droite. Dans l’optique de désigner le candidat qui doit le représenter lors des prochaines élections en 2022, le parti doit organiser les primaires auxquelles sont conviés les militants. En prélude à ce rendez-vous, plusieurs candidatures se sont déjà manifestées. D’autres figures sont attendues.

Les candidats déclarés

En cette date du 27 août 2021, au total 5 candidatures ont été annoncées. Les dernières en date sont celles du député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti et de l’ancien négociateur de Brexit pour l’Europe, Michel Barnier. Le jeudi 26 août 2021, ces deux personnalités ont officialisé leur intention de participer à la primaire. Ils s’ajoutent ainsi aux trois autres noms qui avaient dévoilé un peu plus tôt leurs ambitions.

Le premier candidat à se lancer officiellement dans la course est Xavier Bertrand. Le 24 mars 2021, le président des Hauts-de-France affiche son intention de briguer la magistrature suprême. Cependant, l’homme ne pense pas passer par la case des primaires.

Sur cette liste, on retrouve également l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et du Budget, Valérie Pécresse. Le 22 juillet 2021, elle a annoncé sa candidature avec son mouvement « Libres ». Il est important de rappeler que la présidente de l’Ile-de-France avait claqué la porte de LR au lendemain des Européennes en 2019. Toutefois, elle compte bien se présenter à la présidentielle sous la bannière de son ancienne formation politique.

Le 26 juillet, c’était le tour du maire de La Garenne-Colombes, Philippe Juvin d’officialiser sa candidature. Très actif depuis l’avènement de la crise sanitaire liée à la covid-19, le chef des Urgences de l’hôpital Pompidou se présente comme le seul candidat connecté à la réalité.

D’autres noms attendus

Au-delà des cinq candidatures officiellement déclarées, d’autres figures sont annoncées comme des hypothèses plausibles. Il s’agit par exemple du maire de Cannes, David Lisnard. Ce dernier avait déclaré vouloir se lancer dans la course. Toutefois, il laisse le doute planer sur sa candidature jusque-là.

L’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati est aussi pressentie pour briguer la magistrature suprême. Elle avait même déclaré en septembre 2020 qu’elle avait comme objectif de remporter la présidentielle de 2022. Cependant, Rachida Dati ne s’est toujours pas encore prononcé sur ses ambitions.

Qui sont les favoris ?

D’après un sondage publié le 4 juillet 2021, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand est le mieux placé pour l’instant avec 18 % d’intentions de vote. Il est suivi de Valérie Pécresse créditée de 14 %. Cependant, le débat se concentre plus actuellement sur l’opportunité d’organiser ou pas une primaire à droite. Cette alternative ne fait pas du tout l’unanimité auprès des figures du parti « Les Républicains ». Pendant que certains sont pour, d’autres jugent inopportune cette démarche.