Une nouvelle avancée de Marine Le Pen sur les talons d’Éric Zemmour dans les sondages !

L’effervescence autour du potentiel candidat Eric Zemmour enregistre une légère décrue ces deux dernières semaines. Dans une nouvelle enquête d’opinion réalisée par l’Institut Harris pour Challenges, la cote de l’éditorialiste est en légère régression par rapport au précédent sondage. Toutefois, il reste toujours qualifié pour le second. Il est étalonné de près par Marine Le Pen qui a réalisé une légère remontée. Emmanuel Macron garde la première place de ce sondage. Du côté de la droite comme de la gauche, aucun changement majeur n’est noté.

La deuxième place de Zemmour menacée par Marine Le Pen

Est-ce le début de la fin de l’effet Zemmour ? Pour une première fois, le polémiste régresse dans les sondages. Alors qu’il avait même atteint les 19 % dans un sondage réalisé le 9 novembre dernier, l’ancien chroniqueur de CNews oscille entre 17 et 18 % des intentions de vote selon le dernier sondage de Harris pour Challenges. Il perd ainsi deux points dans ce rapport de force qui l’oppose à Marine Le Pen.

La candidate du Rassemblement National quant à elle enregistre une légère progression. Elle est créditée de 16 % des voix dans cette nouvelle enquête d’opinion, alors qu’elle oscillait entre 15 et 16 % selon les scénarios il y a deux semaines. En tête de ce sondage, on retrouve Emmanuel Macron. Son discours livré il y a quelques jours n’a visiblement pas produit un effet sur sa popularité. Le chef de l’État recueillerait entre 23 et 24 % des suffrages.

La décrue de Zemmour confirmée dans le baromètre des personnalités politiques

Même dans le rang des personnalités politiques, la cote du polémiste est en baisse. D’après ce baromètre réalisé par Ipsos pour Le Point, Eric Zemmour perd quatre points et se retrouve à 24 %. Pourtant en octobre dans le précédent baromètre, il jouissait d’une popularité de 28 % auprès des personnalités politiques. À l’image du dernier sondage Harris pour Challenges, Marine Le Pen enregistre une augmentation de 3 points dans ce baromètre. Ainsi de 33 %, la députée du Pas-de-Calais passe à 36 %.

Emmanuel Macron tient également la tête dans ce baromètre. Elle dépasse largement ses poursuivants avec 44 % d’opinions favorables. Soit une hausse de 4 points en un mois. La dernière fois que le chef de l’État est crédité d’une telle cote remonte en mars 2020 lors de l’annonce du premier confinement.

Statu quo à droite et à gauche

La droite ne progresse pas dans ce dernier sondage. L’ordre reste le même comparativement à la dernière enquête d’opinion. C’est Xavier Bertrand qui bénéficie d’une bonne popularité auprès des Français. Le président des Hauts-de-France est donné à 14 % des voix devant Valérie Pécresse et Michel Barnier qui recueille chacun 10 % des suffrages. Selon certaines analyses, ce blocage est certainement dû au prochain congrès du parti qui monopolise toutes les attentions.

En revanche, la gauche tient toujours la queue du peloton. Jean-Luc Mélenchon qui se retrouve à la tête des sondages recueille 10 % des voix. Yannick Jadot s’oscille entre 8 et 9 %. Quant à la candidate socialiste, Anne Hidalgo, elle reste toujours plafonnée à 4 % des intentions de vote.