Avec un pourcentage d’obésité fort important dans certains pays européens, l’abdominoplastie est une opération qui n’a jamais été aussi populaire. Elle est, en revanche, dotée d’une mauvaise réputation à cause de ses coûts… Le tarif de l’abdominoplastie est en moyenne de 4500 euros, même si ce tarif peut varier à la hausse comme à la baisse.

Par exemple, certains professionnels pourront réaliser cette opération d’abdominoplastie pour un tarif beaucoup plus élevé, dépassant les 5800 euros, quand d’autres se trouveront sur des prestations à des prix bien inférieurs…

Abdominoplastie tarif : quels sont les facteurs pouvant faire évoluer le prix d’une opération ?

Comme pour toute opération, le tarif d’une abdominoplastie peut évoluer selon de nombreux critères. Si vous manquez de moyens financiers, les caractéristiques qui suivent sont à prendre avec précaution. C’est, notamment, ce qui vous permettra de réaliser ou non votre abdominoplastie au bon tarif.

Le pays

Si cela peut paraître très secondaire, le pays dans lequel vous ferez votre opération a toute son importance pour le tarif de votre abdominoplastie ! En effet, même si certains français préféreront se faire opérer en France, d’autres voudront faire le plus d’économies possibles. Pour cela, ils pourront se rendre :

en Turquie

en Hongrie

…ou dans d’autres pays d’Europe

Les personnes qui font une abdominoplastie dans ces pays, en plus d’avoir un tarif inférieur, en profitent souvent pour faire du tourisme. Néanmoins, certains pays sont déconseillés pour faire une opération de abdominoplastie ! Par exemple, aux Etats-Unis, le coût d’une opération commence à 6500 dollars, et peut grimper rapidement jusqu’à 12 000 dollars une fois l’ensemble des frais cumulés.

Grâce à une opération d’abdominoplastie au bon tarif, vous atteindrez enfin votre poids idéal !

La notoriété de l’établissement

Le tarif d’une abdominoplastie peut aussi beaucoup varier en fonction de la notoriété de l’établissement et des praticiens sur place. Pour cela, ne laissez rien au hasard :

rendez-vous sur les sites des cliniques de chirurgie esthétique

parlez-en autour de vous, notamment si certains de vos proches ont pu faire une opération similaire

prenez le temps de lire des avis et des témoignages sur le web

Si cette étape peut être fastidieuse, elle est cependant nécessaire. En effet, certains patients peuvent avoir de graves complications à cause d’un établissement qui bénéficie d’une mauvaise notoriété.

Peut-on faire baisser le tarif de l’abdominoplastie avec une prise en charge par l’assurance maladie ?

De nos jours, tous les moyens sont bons pour faire des économies ! Si vous souhaitez réaliser votre opération en France, il est possible qu’une partie soit prise en charge par l’assurance maladie. Cela ne concerne que le cas où il s’agit d’une chirurgie réparatrice et non esthétique.

Pour en bénéficier, les démarches sont très chronophages, mais l’économie peut être importante… Pour cela, vous devrez réaliser une demande d’entente préalable à l’assurance maladie avec votre professionnel de santé. Ce n’est que par la suite que l’assurance maladie pourra indiquer si cette prise en charge est acceptée ou non, ce qui peut prendre un temps considérable selon les moments de l’année et les régions !