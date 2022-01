Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, les découvertes ne cessent de nous montrer que les remèdes naturels sont une excellente méthode de traiter les maladies chroniques et soulager les différentes douleurs. Les options suivantes de soulagement naturel de la douleur sont généralement faciles à essayer et peu coûteuses, et en ce qui concerne le soulagement de la douleur, ils ont le potentiel de la faire réduire. Vous pourriez même être surpris de ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux.

Le pycnogénol comme antidouleur local naturel

Le pycnogénol est dérivé de l’écorce du pin maritime (Pinus maritima) et est utilisé depuis l’Antiquité. Il a été considéré comme utile pour la cicatrisation des plaies, le traitement du scorbut, la cicatrisation des ulcères et la réduction de l’inflammation vasculaire. Il contient un puissant mélange de polyphénols actifs, qui comprend de la catéchine, de la taxifoline, des procyanidines et des acides phénoliques. C’est l’un des composés antioxydants les plus puissants actuellement connus.

La curcumine comme antidouleur local naturel

La curcumine est un pigment jaune naturel dérivé d’une plante à fleurs de la famille du gingembre. Elle est utilisée depuis longtemps dans les médecines ayurvédiques et chinoises. Elle comprend la curcumine qui est un antioxydant contribuant à la protection du corps contre les fragments radicaux libres qui sont endommageants pour les tissus et très réactifs avec les molécules environnantes. La curcumine est également employée pour le traitement de nombreuses infections médicales, notamment :

L’indigestion ;

L’ulcère ;

Les maux d’estomac ;

Le psoriasis ;

Le cancer.

Les personnes souffrant d’arthrose se tournent aussi vers la curcumine comme analgésique naturel pour son rôle d’antiinflammatoire.

Les clous de girofle comme antidouleur local naturel

En tant qu’antidouleur, vous pouvez utiliser des clous de girofle pour traiter un large éventail de conditions. Les clous de girofle peuvent contribuer à traiter les rhumes et soulager les nausées. Ils peuvent également aider à soulager la douleur associée aux maux de tête, à l’arthrite inflammatoire et aux maux de dents. De plus, les clous de girofle sont bien connus pour leur utilisation dans les mélanges de soulagement de la douleur du système musculo-squelettique. Ils peuvent être utilisés dans un mélange d’huiles de massage ou comme baume pour aider à soulager les symptômes des entorses, des foulures et des douleurs musculaires, ainsi que des rhumatismes. Pour ce qui est des problèmes respiratoires, les clous de girofle sont le meilleur remède naturel pour dégager les voies nasales et les troubles respiratoires, tels que la toux, la bronchite, l’asthme, la sinusite, la tuberculose et les maux de gorge en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et rafraîchissantes.

L’écorce de saule comme antidouleur local naturel

La salicine chimique contenue dans l’écorce du saule blanc partage les mêmes propriétés que l’ingrédient principal présent dans l’aspirine. Auparavant, on la mâchait pour soulager la fièvre et ses maux. Maintenant, l’écorce de saule est vendue comme une herbe séchée que vous pouvez infuser comme du thé. Vous pouvez également utiliser de l’écorce de saule pour soulager l’inconfort causé par les douleurs lombaires, l’arthrose et de nombreuses autres infections.

La capsaïcine comme antidouleur local naturel

Les piments font partie des aliments qui offrent beaucoup de bienfaits pour la santé, et tout cela est dû au seul composé du piment qui leur donne leur chaleur : la capsaïcine. Celle-ci est utilisée pour un soulagement naturel des douleurs. Cette substance peut provoquer une légère sensation de brûlure ou de picotement lorsqu’une personne l’applique par voie topique. Elle permet de réduire la sensibilité de la peau à la douleur en agissant sur les fibres nociceptives, les nerfs qui transportent des signaux de douleur.