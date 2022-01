La douleur n’est pas perçue de la même manière chez toutes les personnes, elle peut être faible ou aigue et peut être localisée à différents endroits du corps. Chacun a sa manière de gérer la douleur, et il faut savoir que la prise d’antidouleurs n’est pas automatique. Le médecin peut vous en prescrire, mais il existe d’autres alternatives comme des thérapies physiques et psychologiques dédiées à la gestion de la douleur, ou encore les antidouleurs naturels qui sont le sujet de cet article.

Les antidouleurs naturels sont-ils efficaces ?

Il est important de comprendre la douleur et d’identifier son origine pour pouvoir la maîtriser et la soulager. Dans certains cas où la douleur est chronique et peut vous faire vivre un cauchemar au quotidien comme pour les personnes atteintes de maladies chroniques (arthrite, rhumatisme…), les médecins n’ont d’autres choix que de prescrire des antalgiques et d’autres antidouleurs, mais leur objectif est d’inhiber la douleur et non pas forcément d’en traiter l’origine. Par conséquent, il existe d’autres alternatives pour apprendre à gérer la douleur et l’atténuer, on parle notamment de thérapies physiques et psycho-émotionnelles, mais il ne faut pas oublier que mère nature est généreuse et qu’on y trouve de nombreuses solutions si l’on cherche. On retrouve notamment des ouvrages qui traitent ce sujet et qui vont vous guider pour trouver les antidouleurs naturels adaptés à vos besoins. Parmi ces ouvrages, il y a :

Le guide des antidouleurs naturels de Yann Rougier ;

Les anti-inflammatoires naturels des éditions Alpen.

Chaque organisme réagit différemment aux antidouleurs naturels, cela dépend principalement de l’intensité de la douleur mais aussi de sa constitution physiologique. Par conséquent, pour savoir si ces produits sont réellement efficaces, il faut se lancer et tester jusqu’à trouver le bon produit et le bon dosage qui vous permettra d’éviter d’ingérer des produits chimiques.

Quels sont les meilleurs antidouleurs naturels ?

On ne s’en rend pas compte, mais l’une des armes les plus efficaces pour lutter contre la douleur est la respiration. Certains exercices de respiration peuvent, par le simple apport d’oxygène de manière régulée, permettre d’atténuer la douleur ressentie. Il y a aussi la médecine alternative avec l’acupuncture ou les massages, mais les plantes sont de loin les meilleurs atouts pour soulager la douleur. Parmi les plantes considérées comme les plus efficaces, on compte :

L’argile ;

L’huile essentielle de menthe poivrée ;

L’arnica ;

L’harpagophytum ;

La camomille ;

Le clou de girofle ;

Le curcuma.

L’argile utilisée comme cataplasme est un bon moyen d’atténuer aussi bien les douleurs d’estomac que les douleurs articulaires. Pour ce qui est des huiles essentielles, elles s’appliquent sur la zone endolorie : par exemple, l’HE de menthe poivrée appliquée sur les tempes soulage efficacement les migraines. La lavande, qui est un antispasmodique et un anti-inflammatoire, peut être utilisée pour atténuer des douleurs liées à des troubles ORL comme l’otite. Dans la même optique, la gaulthérie est une plante efficace pour les douleurs musculaires et articulaires. Par ailleurs, avoir un bon rythme de vie en exerçant régulièrement de l’exercice et en adoptant une alimentation dite anti-inflammatoire va permettre de réduire certains types de douleur.

Quand opter pour des antidouleurs naturels ?

La société actuelle se base trop sur l’automédication sans réaliser les risques que cette dernière peut engendrer : la prise d’anti-douleurs récurrente peut s’avérer dangereuse alors qu’il existe des alternatives naturelles qui sont souvent aussi efficaces mais peu connues du grand public et sous-estimées. Dans un premier temps, il y a le risque d’accoutumance qui s’installe, car la plupart de ces produits chimiques contiennent des principes actifs addictifs comme la codéine ou les stéroïdes contenus dans les anti-inflammatoires. Il y a aussi le risque d’intoxication qui accroît avec la prise de médicaments et qui peut causer des dommages irréversibles sur notre organisme (le foie, les reins…).