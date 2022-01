La vie d’une femme n’est pas vraiment facile, car elle est ponctuée chaque mois par l’arrivée d’un événement qui lui cause énormément de tort, et qui met toutes ses forces à rude épreuve. La période des menstruations est une période que toutes les femmes redoutent pour leurs nombreux symptômes, et notamment pour leurs insupportables douleurs qu’elles ressentent un peu partout dans leurs corps. C’est un moment du mois qui est très pénible à supporter. Dans cet article, nous allons citer les méthodes naturelles pour calmer les douleurs des règles.

Apaiser les douleurs des règles naturellement selon leur intensité

Le premier symptôme qu’une femme ressent avant même que ces règles n’arrivent, c’est bel est bien les douleurs épouvantables qui ressurgissent de façon fulgurante. Elle a immédiatement la sensation de subir un coup de poignard au niveau de l’abdomen, puis qui commence petit à petit à gagner le bas du dos, pour faire ensuite tout le tour de taille. Ce n’est évidemment pas une mince chose à faire que de supporter de telles épreuves physiques. La douleur est généralement un moment durant lequel nous devenons extrêmement vulnérables, et nous perdons alors tous nos moyens. Les menstruations sont caractérisées par des crampes en bas du corps, dans le but de déchirer les vaisseaux de sang qui étaient censés alimenter l’embryon qui devait se former à la suite d’une fécondation, mais comme cela n’a pas été fait, et bien le corps doit se libérer de ce sang « expiré », et qui n’est plus bon pour le corps de la femme. Alors, les muscles de cette partie du corps se mettent à se rétracter et à créer un mouvement de pression pour déclencher un écoulement. Dans certains cas, les vaisseaux ne sont pas très durs et le sang se met à couler très facilement, mais il y a aussi des cas où les vaisseaux sont si durs, que tous les mouvements des muscles n’arrivent pas à rompre. C’est là où de réelles crampes se créent et elles sont accompagnées par de très fortes douleurs dans chaque partie du corps ou presque. Certaines de ces douleurs peuvent être supportées et la femme doit patienter jusqu’à ce qu’elle aille mieux, sans forcément prendre quelque chose, mais parfois, elle a beau patienter, la situation ne s’améliore pas pour autant, et la femme a donc de plus en plus du mal à assumer les douleurs.

La marche à suivre pour apaiser les douleurs des règles naturellement

La nature est le refuge vers lequel l’être humain s’est tourné pour soulager ses douleurs et pour guérir ses maladies. Il y a heureusement de nombreuses solutions douces, qui permettent de réduire de façon considérable les douleurs que la femme subit au cours de ses règles. Dans la liste suivante, nous allons donner les meilleures méthodes qui sont utilisées depuis longtemps par les femmes du monde entier.

La consommation des infusions à la cannelle ;

D’utiliser une bouillotte d’eau chaude sur la partie de l’abdomen ou du bas du dos ;

D’éviter de manger du sucre.

La cannelle permet de favoriser le mouvement des muscles du bas du corps, ce qui a tendance à favoriser l’écoulement du sang, et à lutter contre sa stagnation. En second lieu, l’eau chaude appliquée sur la partie douloureuse permet de détendre les muscles et d’apaiser la douleur. Enfin, la consommation de sucre pourrait aggraver la situation et rendre les règles encore plus éprouvantes.

Appliquer une solution locale pour apaiser naturellement les douleurs des règles

Durant les règles, il est préférable de ne pas appliquer de pommade ou de lotion en tout genre sur la partie intime, en particulier sur ses orifices, dans le but de réduire la douleur. Car la combinaison du sang avec ces produits peut avoir des effets négatifs sur la santé.