Campagne de vaccination contre la Covid 19, des centres commerciaux transformés en centre de vaccination!

Le monde fait face aujourd’hui à une crise globale sans précède : la Covid 19. Aucun continent n’est épargné par cette pandémie. Chaque pays surtout avec l’arrivée du vaccin y va de son mieux pour protéger ses populations.

Partout dans le monde et en France par exemple, les mesures exceptionnelles sont prises pour aider les populations à se faire vacciner. Les centres commerciaux et les grands magasins ont été transformés en centre de vaccination.

Crise sanitaire globale, mesures exceptionnelles

Entre les prises de rendez-vous et les longues files d’attente, pour bénéficier de la dose de vaccin contre le Covid 19, il n’en a pas fallu plus pour que certains se désistent et décident de ne pas se faire vacciner dans un passé récent.

D’autres doutant de la fiabilité et de l’efficacité du vaccin ont aussi décidés ne pas mettre pied dans les centres de vaccination. Mais ces derniers, jours il a été constaté un engouement autour de la vaccination compte tenu peut-être de la portée que prend la pandémie et des pass sanitaires qui sont exigés à certains endroits.

Les centres de vaccination ont été pris d’assaut par les populations qui ont finalement fait le choix de prendre leur dose. Cependant, compte tenu de la difficulté à se faire vacciner dans les centres retenus à cause de l’affluence, depuis ce samedi, il est possible de se faire vacciner contre la Covid 19, juste en allant faire ses courses.

Les stands de vaccination se sont installés dans les grands magasins et dans les centres commerciaux. Bonne nouvelle pour les parents qui en cette veille, préparent la rentrée de leurs enfants.

Quoi de plus génial qu’une petite piqûre à l’heure des courses sans devoir trop attendre. Le but d’une telle opération est d’aller en contact des habitants et de leur éviter les longs déplacements.

Les modalités de la vaccination dans les centres commerciaux

Vaccination gratuite et sans prise de rendez-vous

Avec l’approche de contact initiée en partenariat avec les agences de santé, fini les longues queues d’attentes observées par le passé pour la prise de dose de vaccination.

Il est maintenant possible de se rendre dans les centres commerciaux et grands magasins pour se faire vacciner et profiter de la même occasion pour faire quelques courses. Un gain de temps très précieux ; de quoi convaincre les plus réfractaires.

Présentation de pièce d’identité

Il va de soi qu’une présentation de pièce d’identité est obligatoire pour la vaccination contre la Covid 19. Cela permet de s’assurer de l’âge de celui qui veut se faire vacciner afin d’enlever toute équivoque.

Stands de vaccination réservés aux premières doses

Une telle opération est uniquement réservée aux premières doses de vaccination, c’est-à-dire pour les personnes qui n’ont pas encore pris de dose de vaccination par le passé et qui désireraient en bénéficier.

Une telle campagne de vaccination sera observée jusqu’à la fin du mois de septembre, afin de permettre à un grand nombre de populations de se prémunir d’une telle maladie et de circuler librement avec son pass sanitaire.