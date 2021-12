Cancer du pancréas, quels sont les aliments qui peuvent vous aider à l’éviter ?

De jour en jour, de milliers de décès sont enregistrés pour cause de cancer. Le tabac, le surpoids et une alimentation contenant assez de graisses sont assez d’éléments susceptibles de provoquer un cancer (le cancer du pancréas en particulier). Grâce à une alimentation équilibrée et contrôlée, il est possible de lutter contre le cancer du pancréas. Découvrez donc quelques aliments essentiels pour vous aider.

Le céleri et le persil peuvent prévenir le cancer du pancréas

D’après une recherche, l’apigénine et la lutéoléine seraient très efficaces dans la prévention du cancer du pancréas. Ces polyphénols, principalement riches en céleri et en persil, peuvent empêcher l’apparition de nouveaux vaisseaux sanguins stimulés par une inflammation. Cette même recherche montre qu’une consommation régulière d’aliments contenant assez d’apigénine et de lutéoléine peut limiter le risque de développer de nombreux cancers, en particulier celui du pancréas.

Des scientifiques américains ont en effet prouvé que l’ajout de ces molécules à des cellules cancéreuses pourrait entraîner un arrêt total de la croissance de ces cellules et déclencherait immédiatement un programme d’apoptose (mort des cellules). L’effet de ces deux molécules sont généralement observés lorsque la concentration d’apigénine et de lutéoléine devient faible. Ces polyphénols assurent plusieurs fonctions et aident le pancréas à lutter contre les cellules cancéreuses. Grâce à leurs fortes résistances, ces polyphénols sont constamment présents pour empêcher les cellules cancéreuses de bénéficier d’un mécanisme nécessaire à leurs progressions, ce qui entraîne la mort de ces cellules.

Dans le même temps, les chercheurs ont également observé que ces deux polyphénols assuraient des changements spectaculaires dans l’expression de certaines protéines inflammatoires, notamment l’interleukine 17 et la lymphotoxine. Par conséquent, il est bien possible que l’effet de ces polyphénols sur les molécules inflammatoires puisse aussi participer à l’action anticancéreuse.

Réduction des risques de 15 %

Ces études menées par les scientifiques américains montrent une fois de plus combien les végétaux peuvent avoir un impact positif sur le risque de cancer, en particulier le cancer du pancréas. Un suivi des habitudes alimentaires de 540 000 personnes a permis de comprendre qu’un régime sain composé d’une variété de légumes, de grains entiers, et de fruits associés à une consommation modérée de sucre, de graisses et d’alcool, peut réduire de 15 % le risque de cancer du pancréas.

Pour lutter efficacement contre le cancer du pancréas, les fruits et les légumes sont très recommandés et importants. Les fruits, les légumes et les grains entiers éliminent les cellules cancéreuses, tout en bloquant leurs développements. Optez pour un régime riche en légumes, en fruits et en grains secs pour réduire vos risques de cancer du pancréas.

Conseils d’auto-soins pour la santé du pancréas

Pour éviter de développer un cancer du pancréas, il est également important d’adopter certaines bonnes habitudes. Vous pouvez commencer à inclure une variété d’aliments végétaux dans tous vos repas et réduire votre consommation de graisse saturée. Par ailleurs, pratiquer des exercices réguliers peut être bénéfique pour la santé du pancréas.