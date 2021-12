Ce que vous ressentez lorsque vous manquez le sommeil pendant 72h !

Pour plusieurs raisons, il peut vous arriver de manquer de sommeil. L’organisme sent immédiatement le changement. Le sommeil est pour lui un moment de reconstitution de son énergie. Lorsque ces moments d’insomnie arrivent pendant une durée de trois jours successifs, voici ce qui se passe.

Réaction de l’organisme face au manque de sommeil

Dans la majorité des cas, on pense souvent qu’une fois que le temps de sommeil est rattrapé, il n’y a plus de problème. Ce n’est pas exactement ce qui se passe. L’organisme change progressivement sa manière de fonctionner dans le temps. C’est une situation qui cause chez de nombreuses personnes l’obésité de même que le diabète.

Plusieurs cas de malaises cardiaques sont les conséquences de manque de sommeil. Vous devez comprendre que c’est lorsque vous dormez que l’organisme produit des hormones qui régularisent le système digestif. C’est pendant ce moment que les glucoses sont traités. Sans sommeil, il y a donc plus de cortisol qui se produit. Autrement dit il y plus de stress pour vous au réveil. L’organisme subit un déséquilibre fondamental.

Quel est le temps de sommeil nécessaire ?

C’est une question assez polémique. Certains spécialistes pensent que l’organisme humain a besoin d’un temps fixe de sommeil. Cette thèse est discutable dans la mesure où les organismes ne sont pas pareils. La durée du sommeil devrait varier en fonction de l’âge. Chez les adultes, l’organisme a besoin d’environ 7h à 9 h de temps de sommeil par nuit. Il faut donc comprendre que le sommeil est quotidien. On ne cumule pas des veillées pour dormir ensuite suffisamment un jour de repos. Cela est mauvais pour l’organisme.

Lorsqu’on pense rattraper les temps de sommeil perdu, on se crée un autre problème de santé les jours suivants. Le trouble de l’horloge biologique. Il s’agit de manque de sommeil les jours suivants. Le cerveau enregistre dans le temps le moment où vous lui donnez de repos. Quand ce moment change, le système est perturbé.

Rapport entre le temps de privation et les conséquences

Il faut retenir que le temps de privation de sommeil a un lien avec ce que vous allez sentir dans l’organisme. Selon que vous ne dormez pas pendant un, deux ou trois jours, les conséquences ne sont pas pareilles. L’effet est progressif. D’un léger déficit cognitif, vous pouvez évoluer vers des hallucinations.

Quelques symptômes dans le temps

Dans les premiers jours, il faut remarquer la somnolence. Dans le cas où le sommeil est perturbé par des dysfonctionnements le patient manque suffisamment de force dans la journée. La fatigue est permanente au cours de la journée. Il se passe une lutte contre le sommeil pendant le travail, au volant. Certains patients semblent plus agités que jamais parce qu’ils y trouvent un moyen pour contrôler le sommeil qui se fait sentir.

A cette étape, le besoin de manger et de boire plus, se faire sentir. C’est souvent la raison pour laquelle plusieurs personnes font recours au café et le sucre pour se redonner du tonus. Ce n’est toujours pas la meilleure solution. Il faut simplement dormir.