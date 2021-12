Comment devez-vous mesurer le taux d’oxygène dans votre sang ?

L’oxygène est très important pour tout l’organisme. Cesser de respirer c’est cesser de vivre. Plusieurs personnes ne maitrisent toujours pas le processus complet que suit l’oxygène dans le poumon. Il faut savoir donc que le sang utilise aussi une partie. Il peut arriver que celui-ci en manque. Comment savoir si le sang a suffisamment d’oxygène ou pas ?

Le sang contient-il de l’oxygène ?

C’est une question tout à fait normale si vous ne vous y connaissez pas en médecine. S’il n’y avait pas de l’oxygène dans le sang, ce n’est pas évident que nous vivions normalement. C’est une partie de l’organisme. Comprenez donc que le poumon alimente aussi votre sang en oxygène. L’alimentation est assurée par les globules rouges qui transportent l’oxygène vers toutes les autres parties. Si vous ne pouvez pas le savoir de vous-même, sachez que l’organisme contrôle rigoureusement le processus. C’est au bénéfice du fonctionnement de chaque cellule. Le taux d’alimentation peut bien s’évaluer.

Comment évaluer le taux d’oxygène dans le sang ?

Il y a un examen médical disponible pour y arriver. Les scientifiques l’appellent le test de gaz du sang artériel. Cet examen consiste à prélever de votre sang. Le prélèvement se fait normalement dans une artère. Il est conseillé de prélever au niveau du poignet. Préparez-vous psychologiquement si vous devez le faire. Cela est un peu insupportable. Vous sentirez une douleur plus ou moins intense. Ce n’est pas un exercice à tenter de soi-même. Vous pouvez opter aussi pour l’utilisation d’un oxymètre. C’est un petit appareil moderne.

Si vous préférez l’oxymètre, il va falloir le placer au doigt, à l’oreille, ou à votre orteil. L’appareil vous donnera le taux d’oxygène dans votre sang en utilisant la lumière qu’elle absorbe par le pouls. Ce qu’il faut savoir est que cet appareil est moins fiable que le prélèvement qui semble douloureux. L’avantage de l’appareil est la rapidité et l’absence des douleurs. Le manque de fiabilité peut être causé par des saletés présentes sur la partie où vous posez l’appareil.

Le taux normal d’oxygène dans le sang

Le taux normal est compris entre 75 et 100 millimètres de mercure. On parle de faible taux à partir de moins de 60 millimètres. Après consultation votre médecin peut vous parler d’hypoxémie. Dans de pareils cas, vous aurez besoin de plus d’oxygène dans votre sang. Vos cellules, tissus et organes manquent en ce moment de vitalité.

Par quels symptômes reconnait-on qu’on manque d’oxygène dans le sang ?

Lorsqu’il y a une mauvaise circulation du sang causée par le manque d’oxygène, les personnes commencent par un essoufflement. On remarque aussi une sorte d’agitation et d’étourdissement. Tout ceci donne des maux de tête au patient. Dans la majorité des cas, les patients signalent des douleurs thoraciques, l’hypertension artérielle.

La respiration parait plus rapide que le mouvement normal. Le rythme cardiaque connait un changement : il est plus rapide. La visibilité est atteinte aussi. Les patients ne voient plus correctement. Il y a de l’euphorie et un manque de coordination. Dans la majorité des cas c’est une anomalie au niveau des poumons qui cause ce défaut d’oxygène dans le sang.