Comment pouvez-vous éviter de prendre du poids dans vos moments de stress ?

L’augmentation de poids n’est pas toujours favorable à l’organisme. A partir d’un surpoids, il faut commencer par craindre plusieurs maladies. En dehors de la mauvaise alimentation, il y a d’autres facteurs favorisant l’augmentation du poids. Il s’agit du stress. C’est un moment qui ouvre la porte à plusieurs comportements défavorables à la santé. Voici des astuces pour éviter l’augmentation du poids pendant le stress.

Existe-t-il une relation entre le stress et le poids ?

D’une manière ou d’une autre, le lien est établi. En réalité, le stress en lui-même ne saurait directement faire prendre du poids même s’il est dangereux. C’est une période pendant laquelle on mange mal. On est tenté de combler les vides émotionnels par la nourriture. On pensera souvent que le stress s’accompagne de manque d’appétit. C’est une illusion qui ne se justifie pas dans la mesure où on ne peut pas rester sans manger pendant longtemps. On finit toujours par céder à la tentation de la malbouffe.

Eviter l’augmentation de poids pendant le stress

Il y a des stratégies très efficaces qui vous permettent de contrôler votre stress et éviter de vous créer d’autres problèmes de santé. La première des choses à faire, c’est de vous rendre compte d’abord que vous traversez un moment pas comme les autres. Vous reconnaitrez ainsi que vous êtes de plus en plus anxieux, irrité. Quand vous sentez ces signes, ne mangez pas sans avoir faim.

La distraction

C’est un moyen très efficace contre le stress. Lorsque vous avez un mental au point, il est plus facile de vaincre le stress. Il faut donc vous donner une distraction saine. La distraction vous permet de vous déconcentrer un peu de votre situation. Les nerfs connaissent moins de tension. Le cerveau se débarrasse pour un moment de la pression qu’il subit.

Ne changez pas votre habitude alimentaire

Dans la majorité des cas, les personnes stressées sautent les repas pour se rattraper dans la journée. C’est une mauvaise habitude surtout quand il s’agit du petit déjeuner. L’alimentation de l’organisme est aussi un phénomène psychologique. L’organisme prend en compte souvent l’habitude alimentaire que vous lui donnez.

Ne bourrez pas le ventre

Pendant ce moment, il ne faut pas manger juste pour éviter d’être faible. Il faut manger sain et équilibré. Il ne faut pas faire recours à une alimentation de réconfort qui consiste à préférer des aliments qui calment l’esprit et les nerfs. Ce n’est pas le moment de prendre de l’alcool et des drogues.

Faites des exercices physiques

Leur efficacité pour la santé mentale et celle physique n’est plus à démontrer. On vous conseillera par exemple le yoga, de même que la méditation ou des étirements. Les exercices physiques vous permettent de réduire votre niveau de concentration sur le problème que vous avez.

Evitez la solitude

Ce n’est pas le moment de rester seul. Vous avez besoin de parler à quelqu’un. Si vous n’avez pas de famille ou que vous ne voulez pas parler à la famille ou des amis, allez voir un psychologue. Dans certaines circonstances, les personnes neutres sont plus disposées à vous orienter sans porter contre vous des jugements. Cette stratégie vous permet de retrouver progressivement le sommeil.