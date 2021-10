Comment prévenir et soigner la transpiration excessive de la tête ?

La transpiration est généralement causée par une période chaude ; l’été qui est la période de l’année la plus chaude. En cette période, la transpiration de la tête peut devenir excessive et très désagréable. Dans certains cas, la transpiration de la tête devient une maladie qu’il faut soigner. Découvrez comment la prévenir et soigner.

Prévenir et soigner la transpiration excessive de la tête

Il existe des solutions assez simples qui peuvent permettre de diminuer les symptômes de l’hyperhidrose ou à faciliter sa gestion. Les recommandations les plus fréquentes sont les suivantes :

Éviter les endroits à forte température ;

Porter des tenues légères ;

Porter des tenues ayant des couleurs claires, comme du blanc, plutôt que des tenues plus sombres qui sont plus susceptibles de créer de la sueur ;

Utiliser un anti sudorifique au lieu de déodorant ;

Porter des vêtements faits de fibres naturelles au lieu de fibres synthétiques ;

Garder une serviette ou un chiffon absorbant à portée de main afin que vous puissiez tamponner doucement votre visage ou votre tête ;

Porter un bandeau contre la chaleur ;

Utiliser des techniques de réduction du stress ou une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour traiter l’anxiété.

Transpiration excessive de la tête : quelle en sont les causes ?

Le plus souvent, la transpiration est maîtrisée par quelques signaux cérébraux envoyés par plusieurs nerfs sympathiques aux glandes sudoripares qui se trouvent dans la peau. Le nerf sympathique est un constituant du système nerveux autonome, qui contrôle plusieurs fonctions du corps, notamment la transpiration.

Lorsque la température du corps d’un individu est élevée, le cerveau émet un signal pour susciter la transpiration afin de faire sortir la chaleur interne et rendre le corps froid. La transpiration peut aussi arriver suite à des émotions comme la gêne ou l’anxiété.

La cause de l’hyperhidrose primaire n’est pas encore connue

L’hyperhidrose semble avoir d’effets sur les glandes sudoripares exocrines qui fabriquent de l’eau, plutôt que les glandes apocrines qui fabriquent de l’huile. Elle peut arriver lorsque le cerveau émet des signaux pour rendre le corps froid alors que cela est inutile. Les facteurs génétiques pourraient avoir un rôle important dans l’hyperhidrose primaire. À peu près 33 % des individus atteintes d’hyperhidrose ont un proche de la famille souffrant de la même maladie.

Dans d’autres cas, l’hyperhidrose secondaire n’a pas de cause évidente. Cependant, une hyperhidrose secondaire peut arriver pour les raisons suivantes :

Une infection,

Un diabète,

La ménopause ou après un accouchement.

Tout ce que vous devez savoir sur l’hyperhidrose ?

L’hyperhidrose fait référence à une transpiration excessive. Cela arrive lorsqu’un individu transpire alors que c’est inutile ou dénué de sens. Elle est très fréquente, touchant environ 1 à 3 individus sur environ 100.

L’objectif d’une transpiration est de rendre froid le corps humain. Avec l’hyperhidrose, la transpiration survient même si le corps n’a pas besoin d’être refroidi. L’hyperhidrose focale primaire et l’hyperhidrose secondaire sont les deux principaux types d’hyperhidrose.

L’hyperhidrose focale primaire est la transpiration la plus fréquente. Elle se produit lorsque la transpiration abondante ou excessive n’est pas liée à d’autres problèmes médicaux ou à la prise de comprimés. Il est question d’hyperhidrose secondaire, lorsque l’hyperhidrose est causée par un médicament ou une affection médicale.