Les pieds sont le pilier de notre corps, ils soutiennent le poids de ce dernier et souvent, on néglige cette zone cruciale du corps qui est souvent sujette à des douleurs. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ces douleurs et peuvent générer beaucoup de problèmes et induire des difficultés à se déplacer et marcher, c’est pour cela qu’on consacre cet article aux différentes manières de soulager les douleurs au niveau du pied de manière naturelle.

Pourquoi soulager une douleur au pied naturellement ?

La voûte plantaire comporte de nombreuses terminaisons nerveuses, il ne faut pas sous-estimer la portée de la douleur au niveau des pieds qui peut se manifester à différentes intensités et à différentes localisations, c’est pour cela qu’il faut idéalement anticiper et en prendre soin au quotidien en les chouchoutant, que ce soit en portant des chaussures orthopédiques ou les soignant par des bains adaptés pour soulager le poids qu’amortissent nos pieds au quotidien. Il peut y avoir différentes pathologies qui peuvent causer des douleurs au pied, parmi celles-ci, les plus courantes sont :

Les callosités ;

Une corne ;

Les cors ;

Hallux valgus ;

Un ongle incarné ;

Les verrues ;

Une fasciite plantaire.

Pour soigner ces douleurs, il existe des dispositions médicales comme des chaussures sur-mesure ou des semelles orthopédiques, mais cela ne suffit pas toujours à éradiquer la douleur. Lorsque celle-ci persiste, mieux vaut recourir à des solutions naturelles pour diminuer la douleur en douceur.

Comment soulager une douleur au pied naturellement ?

Une fois le diagnostic médical posé, l’orthopédiste peut vous recommander quelques astuces faciles à mettre en place au quotidien. Vous pouvez aussi utiliser quelques idées de remèdes maison pour soulager les douleurs de cette zone qui est la plus sollicitée du corps. Parmi les astuces les plus efficaces, il y a le plus simple de tous qui consiste à marcher pieds-nus pour stimuler la circulation sanguine. Si vous voulez détendre vos pieds, placez une balle de tennis sous le pied et roulez d’avant en arrière et recommencez l’action avec le deuxième pied, ce petit massage peut vous être très bénéfique et agit même sur le stress, donc à refaire plusieurs fois au cours de la journée. En fonction de la localisation de la douleur, on peut agir différemment sur la douleur, mais en règle générale, le froid agit sur toutes les zones. Que ce soit une douleur au niveau du talon, de la cheville ou aux orteils, poser une poche de glace sur la zone pendant 10 minutes peut inhiber la douleur. Les bains de pieds sont aussi un moyen efficace pour soulager les douleurs de pieds : vous pouvez opter pour un des bains classiques, soit à base de sel et de bicarbonate de soude, soit à base de vinaigre de cidre en mélangeant 2 verres de vinaigre de cidre avec du sel et de l’eau chaude dans une bassine. On laisse tremper ses pieds pendant 15 min. Après une journée fatigante et des pieds gonflés et endoloris, ces bains de pieds sont le meilleur moyen de vous détendre et de soulager vos maux. Pour un résultat optimal, un massage vous fera sentir immédiatement la différence.

Quels sont les avantages à soulager une douleur au pied naturellement ?

Inutile d’avoir recours à des accessoires mirobolants pour soulager vos maux de pieds. Evidemment, prévenir la douleur est mieux que d’avoir à soigner, car le médecin peut se voir dans l’obligation de vous prescrire des anti-inflammatoires, mais cette solution n’est pas toujours définitive : la douleur peut récidiver et les médicaments ne sont pas toujours la meilleure option. A force d’en consommer, ils peuvent devenir moins efficaces ou causer des problèmes à d’autres niveaux, notamment à l’estomac. Il est donc préférable de trouver une astuce naturelle pour soulager ces douleurs.