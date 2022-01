Si vous êtes en train de boire un thé ou du café avec un morceau de gâteau et que d’un coup vous ressentez une douleur insupportable aux dents, vous allez certainement penser que c’est une carie… Souvent, quand on a une carie qui est déjà bien installée, on devient sensible au chaud, au froid et au sucré, et l’origine des douleurs dentaires peut détruire progressivement les différents tissus de la dent, commençant par l’émail jusqu’à la dentine qui est plus sensible. En attendant le rendez-vous chez le dentiste, tournez-vous vers les remèdes naturels.

Le clou de girofle pour soulager naturellement les douleurs dentaires

Vous pouvez aller dans votre cuisine, trouver un clou de girofle et le placer sur la dent qui est douloureuse. Il suffit de le mettre entre les dents et de le serrer légèrement pour permettre au clou de girofle de rester en place. Ce qu’il faut savoir, c’est que la douleur devrait disparaître rapidement. Cela s’explique par le fait que dans le giroflier, il y a une huile essentielle qui est présente dans le bouton floral, donc, dans ce qu’on appelle le clou, et cette huile agit comme :

Un anesthésiant ;

Un anti-inflammatoire ;

Un insensibilisant de la dent.

Vous n’aurez plus mal par la suite. Il y a aussi des vertus anti-spasmodiques et anti-septiques. Ainsi, si vous atteignez le troisième stade de la carie, c’est-à-dire la pulpe et le nerf, vous avez une bonne rage de dents, et le clou de girofle va vous aider à calmer cette douleur. Vous pouvez aussi faire infuser quelques clous dans de l’eau bouillante pour fabriquer un bain de bouche, ou sinon, comme dernière alternative, vous pouvez trouver de l’huile essentielle pure à base de clous de girofle en vente en pharmacie ; cette huile est à diluer dans de l’eau. Cependant, ce n’est pas parce que vous n’avez plus mal que cela veut dire que vous êtes guéri, il vous faut donc consulter un dentiste le plus tôt possible.

La racine de guimauve pour soulager naturellement les douleurs dentaires

Concernant les bébés qui ont souvent des poussées dentaires, ils ne peuvent pas utiliser le clou de girofle. Dans ce cas, quand l’apparition des dents temporaires se fait ressentir à partir de 4 mois environ, c’est très souvent douloureux, ce qui se traduit généralement par des cris, des pleurs et des insomnies. Pour remédier à cela, il faudrait délaisser totalement l’idée des clous de girofle et on va plutôt utiliser de la racine de guimauve. Vous pouvez la donner en bâton à votre enfant pour qu’il puisse la mâchouiller. Ce qu’il y a d’intéressant avec la guimauve, c’est qu’elle contient des pectines qui vont relâcher des tissus et qui vont par la suite limiter considérablement l’inflammation des gencives, et les petites dents auront la possibilité de sortir plus facilement sans faire mal au petit bébé. D’ailleurs, il faut savoir qu’il n y a pas de recette miracle car cette étape est obligatoire, et cette astuce ne fait que limiter les douleurs. La racine de guimauve peut être trouvée chez un herboriste ou à la pharmacie. Mais attention, le conseil qui doit être sérieusement pris en considération est de donner à l’enfant le bâton entier de la racine de guimauve et non pas le couper en petits morceaux qu’il pourrait inhaler accidentellement.

Le froid pour soulager naturellement les douleurs dentaires

Si vous n’arrivez pas à supporter l’odeur que dégagent les clous de girofle ou que vous n’en vous trouvez pas chez vous, il vous reste une dernière solution : les glaçons. Le froid peut effectivement soulager les douleurs : vous n’avez qu’à mettre quelques morceaux de glaçons à l’intérieur d’un torchon et presser le tout sur la joue où vous avez mal, cela va efficacement réduire les douleurs.