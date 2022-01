Une raideur de la nuque peut être douloureuse et rendre épineux et impossible l’accomplissement de certaines activités du quotidien. Les douleurs cervicales peuvent parfois s’accompagner d’engourdissements, de maux de tête, de raideurs et de difficultés à manger. La plupart du temps, la douleur est due à de mauvaises postures de sommeil, à de la tension, à du stress ou à de mauvaises postures corporelles. Nous avons réuni pour vous, dans cet article, quelques moyens simples et des remèdes de grand-mère pour vous soulager.

Le vinaigre de cidre pour soulager naturellement les douleurs cervicales

Le vinaigre de cidre est un excellent remède maison pour traiter une raideur de la nuque. Les antioxydants et les agents anti-inflammatoires présents dans le vinaigre de cidre sont connus pour soulager les douleurs musculaires. Quant à son utilisation, elle est assez simple : trempez une serviette ou un mouchoir dans du vinaigre de cidre et placez-le sur votre cou. Ensuite, laissez la serviette dans la même position pendant une heure. Répétez le procédé au moins deux fois par jour.

Les compresses pour soulager naturellement les douleurs cervicales

Une compresse chaude ou froide peut également vous aider à soulager rapidement les douleurs cervicales. La compresse détend vos muscles et augmente le flux sanguin dans le cou, cela aidera également à engourdir la douleur. Placez une compresse chaude ou froide pendant 10 minutes à chaque fois. Faites-le au moins 2 à 3 fois par jour pour un soulagement instantané. Cependant, gardez à l’esprit que si vous luttez contre une douleur intense, mieux vaut utiliser de la glace, car placer une compresse chaude sur une douleur piquante peut aggraver les choses.

La massothérapie pour soulager naturellement les douleurs cervicales

Il existe de nombreux types de massage, avec des variations dans les techniques, les mouvements et les pressions appliquées par les mains et autres objets. Même dans les cas où seul le cou est symptomatique, le massage est généralement appliqué au cou, aux épaules et au dos, car ces régions sont toutes connectées. Vous pouvez masser doucement votre cou avec des huiles essentielles pour un soulagement immédiat. Certaines des huiles essentielles spécifiques qui sont largement utilisées pour aider à soulager la douleur cervicale sont :

L’huile de menthe poivrée ;

L’huile de gingembre ;

L’huile de la lavande ;

L’huile de bergamote ;

L’huile d’eucalyptus ;

L’huile de genièvre ;

L’huile de camomille.

Ces huiles possèdent des propriétés anti-inflammatoires, favorisent la circulation sanguine, détendent vos muscles, et par conséquent, réduisent les maux cervicaux.

Soulager naturellement les douleurs cervicales en améliorant sa posture

Si vous souffrez souvent de douleurs cervicales, changez votre position de sommeil. Essayez de dormir sur le côté plutôt que de vous allonger sur le dos ou sur le ventre. Aussi, changez d’oreiller si vous ne l’avez pas fait depuis assez longtemps. Optez pour un oreiller doux ou un oreiller sous forme de polochon qui s’adapte naturellement à la courbure de l’arrière de votre crâne et de votre cou. Essayer de vous allonger sur le côté ou sur le dos vous aide à positionner naturellement votre cou à un angle confortable et ainsi, avoir une bonne nuit de sommeil. Vous pouvez même utiliser une chaussette avec du riz dedans : vous la chauffez au micro-ondes et vous l’enveloppez par la suite dans une serviette de préférence humide et chaude. Celle-ci qui va fournir de la chaleur à votre cou et aider les muscles à se détendre. De même, réduisez le temps que vous passez collé à vos écrans. Enfin, essayez de faire un minimum d’exercice pendant la journée en effectuant des mouvements assez contrôlés afin d’étirer lentement les muscles tendus de votre cou, ceci afin de prévenir les douleurs cervicales qui perdurent sur le long terme.