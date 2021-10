Comment utiliser le gingembre et en bénéficier de ses effets positifs sur la santé ?

Depuis longtemps, le gingembre est consommé dans le monde entier pour soulager diverses maladies comme les rhumatismes, les nausées ainsi que les migraines. Ses vertus thérapeutiques s’étendent dans toutes les cultures. Découvrez comment l’utiliser et en bénéficier de ses effets positifs sur la santé.

Comment utiliser le gingembre pour la santé

Si vous n’avez jamais utilisé de gingembre frais auparavant, vous serez peut-être surpris par toutes les vertus que renferme cette intéressante racine, très facile à utiliser. L’un des moyens les plus simples est de le couper en quelques centimètres et de le faire tremper dans de l’eau bouillante pour faire du thé au gingembre.

Vous pouvez également utiliser un couteau d’office pour éplucher et couper les racines en fines tranches ou les hacher, puis les ajouter au thé ou aux aliments cuits.

Le gingembre non pelé peut être conservé au congélateur pendant au moins trois semaines, ou au réfrigérateur pendant au moins six mois. Vous pouvez donc en avoir sur vous à tout moment.

Essayez d’ajouter du gingembre frais et d’autres épices piquantes (comme la cannelle) à une tasse de thé le matin, le soir ou après les repas. Vous serez ébloui par ses multiples bienfaits sur votre santé.

Le gingembre, quels sont ses effets sur la santé ?

Connu pour ses nombreux bienfaits, le gingembre est consommé dans le monde entier pour soulager plusieurs maladies. En fait, comme chacun le sait, c’est un aphrodisiaque particulier, et il est loin d’être réduit à un simple stimulant sexuel.

Le gingembre est une plante ancienne appartenant à la famille du Zingiberacea. Très souvent utilisé comme épice dans plusieurs établissements de cuisine, le gingembre est une plante tropicale reconnue.

La partie de la plante qui est habituellement consommée est le rhizome. De nos jours, il se produit principalement en Asie, plus précisément en Chine, en Inde, en Malaisie, au Vietnam et en Thaïlande.

Considéré comme une plante antioxydant, le gingembre permet de prévenir plusieurs maladies cardiovasculaires et certains types de cancer. Ses ingrédients contiennent une quarantaine de composés antioxydants naturels. Ses bienfaits pour la digestion sont aussi reconnus.

Certains se servent de cette plante pour prévenir les problèmes de diabète et d’hypercholestérolémie. Les bienfaits du gingembre sont nombreux et très divers.

Vertus anti-inflammatoires

Certains composants du gingembre ont des propriétés anti-inflammatoires très connues depuis longtemps et ont été pleinement prouvés in vitro.

Parmi les éléments qui le composent, citons principalement le gingérol, dont les effets avantageux ont aussi été remarqués chez l’animal, le shogaol et le paradol, dont on pense qu’ils exercent leurs effets par différents mécanismes d’action.

Chez l’homme, la consommation de gingembre a montré des résultats prometteurs pour réduire la douleur associée à l’arthrite (seulement quelques études ont été menées avec du gingembre frais).

Lorsque le gingembre est à l’état frais, il a la forme d’une racine nodulaire de couleur claire encerclée d’une peau brune fine et sèche. On le trouve le plus souvent sur les étals de septembre à février, et est très apprécié pour son goût épicé unique et ses nombreux bienfaits pour la santé.