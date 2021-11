Comment vous débarrasser des calories absorbées ?

Le maintien ou la gestion du poids est l’un des exercices les plus importants pour garder une bonne santé. Consommer de façon normale les calories apporte également la bonne santé au corps. Découvrez quelques astuces qui vous permettront de vous débarrasser des calories absorbées.

Calories : Apportez de l’énergie à votre corps

Les calories constituent l’ensemble des énergies que l’on retrouve dans les aliments. Le corps humain a un besoin constant d’énergie et utilise les calories provenant des aliments pour maintenir sa fonction. L’énergie calorique permet d’alimenter chaque action, de l’irritabilité au marathon.

Les graisses, les protéines et les glucides sont des types de nutriments qui contiennent des calories et sont la principale source d’énergie dont le corps humain a besoin. Peu importe leurs provenances, les calories que vous consommez sont soit transformées en énergie physique, soit mises en stock dans l’organisme sous forme de graisse.

Les calories stockées dans l’organisme y resteront sous forme de graisse à moins que vous ne les utilisiez, soit en diminuant vos différents apports caloriques afin que votre corps doive utiliser des réserves d’énergie, soit en augmentant l’exercice physique pour brûler plus de calories.

Faites pencher la balance

Maintenir son poids est une activité d’équilibriste, mais l’équation est toute simple : si vous consommez plus de calories que vous n’en brûlez, vous allez certainement prendre du poids. Et si vous consommez peu de calories et brûlez une grande quantité de calories grâce à l’activité physique, vous allez certainement perdre du poids.

Du fait que 3 500 calories équivalent approximativement à 0,45 kilogramme de graisse, vous devez brûler environ 3 500 calories pour parvenir à une perte de poids de 0,5 kilogramme. Lorsqu’on supprime environ 500 à 1 000 calories d’une alimentation quotidienne, on permet généralement 0,5 à 1 kg par semaine.

Cela semble simple. Cependant, cela est plus compliqué, car lorsque vous perdez du poids, vous perdez généralement une combinaison de graisse, d’eau ainsi que de tissu maigre. De plus, comme la perte de poids peut entraîner des changements dans votre corps, vous devrez peut-être réduire davantage votre apport calorique pour continuer à perdre du poids.

Réduisez le niveau de vos portions

La taille ou le niveau de vos portions peuvent affecter le nombre de calories que vous absorbez dans votre corps. Lorsque vous prenez deux fois plus de nourriture, cela signifie que vous prenez également deux fois plus de calories.

Le plus souvent, l’on sous-estime la quantité que l’on consomme, surtout lorsqu’on prend un repas au restaurant. Contrôlez la taille de vos portions est une excellente méthode pour contrôler les calories.

Pour contrôler la taille de vos portions et réduire les calories, il existe des techniques très pratiques :