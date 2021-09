Conséquences de la covid : des personnes risquent de continuer à avoir des symptômes même plus de 30 jours après avoir été contaminées !

Le phénomène de la covid longue prend de l’ampleur. Pour enfin limiter les conséquences, le Dr Barizien propose une prise en charge rapide des patients. Dans un entretien avec franceinfo, il explique les risques qu’encourent les patients lorsqu’on les laisse développer les symptômes pendant de nombreux mois.

« Il faut une approche multidisciplinaire »

Le Dr Nicolas Barizien, chef du service de rééducation fonctionnelle à l’hôpital Foch à Suresnes a mis en place une consultation appelée Réhab-Covid. C’est un traitement qui concerne des patients qui souffrent des symptômes de la Covid-19 plusieurs mois après leur infection. Le spécialiste explique que : « Il faut une approche multidisciplinaire » pour les patients qui se trouvent dans cette situation.

En effet selon le Dr Barizien, la Covid longue se manifeste par « la sensation d’essoufflement au moindre effort et des douleurs musculaires et articulaires ».À ces symptômes s’ajoutent également les vomissements, les nausées, les maux de tête ou encore des troubles neurocognitifs. Pour le chef du service de rééducation fonctionnelle à l’hôpital Foch à Suresnes, il est primordial d’agir très rapidement pour soigner ces patients. Pour cela, il faut agir sur plusieurs plans.

Les effets d’une Covid longue sur le corps

Les patients qui souffrent d’une Covid longue développent une grande fatigue persistante. Selon la haute autorité de la santé, ce symptôme peut survenir au début de l’infection et perdurer. Il peut aussi disparaitre et réapparaitre de manière brutale après un moment de récupération. « Cette fatigue peut entrainer une réduction substantielle des activités professionnelles, sociales et personnelles. Cette fatigue peut survenir à l’issue d’activités simples de la vie quotidienne ou de simples tâches mentales »,explique la HAS.

En plus de la fatigue, vous pouvez également ressentir des douleurs généralisées. Ces douleurs impactent particulièrement les muscles et les articulations. Certains patients sont confrontés à des fières et des frisons. Les patients atteints de la forme longue de la covid-19 développent aussi des difficultés à retrouver le goût de l’odorat selon la haute autorité de la santé. La même source explique que « les malades peuvent également souffrir d’une toux persistante ou d’une gêne respiratoire à l’instar d’un essoufflement ».

Les approches de solutions

Le Dr Barizien propose de « refaire le point au niveau diététique parce que certains types d’alimentations vont favoriser la fatigue, l’hypoglycémie ou l’inflammation articulaire ». Le spécialiste suggère également la pratique des activités physiques. Il affirme que le sport constitue un moyen efficace pour « remettre son corps dans le bon sens.

“Les dernières études les plus récentes disent qu’il y a à peu près 13 % des patients qui vont développer des symptômes prolongés après la Covid, c’est-à-dire plus d’un mois à trois mois après leur infection”, explique le médecin. “L’accompagnement est d’autant plus efficace quand il est rapide. Si on attend six ou huit mois avant d’être pris en charge, c’est beaucoup plus compliqué de revenir à un état normal”, insiste-t-il.