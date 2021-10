Covid-19 : la santé des patients menacés par les cyber attaques qui ciblent les hôpitaux

Dans la lutte contre la pandémie du covid-19, il va falloir faire face à plusieurs imprévus. Pendant qu’il faut se battre pour sauver la population, il faut en même temps se battre pour sauver leurs données médicales. Les cyber attaques mettent à mal le bon fonctionnement des centres de soins mettant en danger la vie des patients.

Les cyber attaque : un danger pour la vie des malades

Ces derniers temps, les personnes de mauvaise foi ciblent le système informatique de plusieurs hôpitaux. En France comme ailleurs dans le monde, plusieurs hôpitaux ont signalé avoir été attaqués par des cybercriminels.

Une évaluation de la sécurité du système informatique s’impose à tous même. Il y a quelques jours, c’est un hôpital israélien qui signale une attaque qui a compliqué la prise en charge de plusieurs patients. Cette situation a même occasionné des morts parmi les patients.

Les impacts du cyber attaque dans les hôpitaux

Il existe une étude qui montre ce que coute un cyber attaque pour l’hôpital. Dans un rapport du Ponemon Institute, il a été constaté que ce ne sont pas seulement des dépenses que cette situation entraine.

Plus que des dépenses, ce sont des vies qui sont en danger. Premièrement, on a des difficultés à vite enregistrer les nouveaux patients qui ont besoin de soins parfois urgents. Le recours à la manière manuelle retarde le processus. Selon les médecins, lorsque le système est bloqué, l’accès aux informations nécessaires des patients est impossible.

Il est impossible de continuer les soins sans se référer au dossier médical d’un patient. Aucun soignant ne prendrait ce risque. On assiste dans ces conditions à un grand retard à tous les niveaux. La réalisation des examens médicaux, la disponibilité des résultats, les prises de décisions.

Malheureusement, plusieurs patients meurent à cause de cette lenteur causée par les cyber attaques. Plusieurs hôpitaux attaqués au moins une fois ont vu augmenter leur taux de mortalité pendant la période d’attaque. Certains patients ont vu leur séjour d’hospitalisation se prolonger.

Les conseils et propositions des experts

Face à cette situation de plus en plus fréquente, les experts pensent d’abord à une sensibilisation et à une formation contre la cyber sécurité. Pour plusieurs experts en cyber sécurité, les défaillances viennent majoritairement des hommes avant les logiciels. Il convient alors de donner à tous les utilisateurs et collaborateurs du système informatique des hôpitaux, le minimum de connaissance en cyber sécurité.

Cela réduira la fréquence des attaques dans les hôpitaux. Pour l’instant, plusieurs d’entre eux pensent qu’il faut plus de recherches pour bien évaluer le lien entre les attaques et les dégâts évoqués par les hôpitaux.

Une cause possible des cyber attaques

Il faut penser à plusieurs facteurs susceptibles de favoriser les cyber attaques afin de les réduire. Dans le présent cas, les experts soupçonnent un lien à la pandémie. Il s’agit entre autres de la facilité d’accès au système par plusieurs personnes.

Pour les experts, depuis l’arrivée de la pandémie, plusieurs hôpitaux ont permis à plusieurs travailleurs d’avoir accès au système informatique depuis leur domicile. C’était une contrainte qui dévoile maintenant ses inconvénients. Les hôpitaux ne sont pas les seules victimes. Plusieurs autres secteurs sont dans le cas.