Covid-19 : le nombre d’injections réalisées en France dépasse plus de 97 530 000 !

Lentement mais surement, la France est en train de maitriser la pandémie du Covid-19. L’option de la vaccination se révèle plus efficace dans le temps. Même s’il ne faut pas encore crier victoire, on constate que la population est en majorité vaccinée. Plus de 73% des français ont déjà un schéma vaccinal complet.

Les statistiques des derniers jours

Selon les chiffres avancés par les autorités en charge de la santé, environ 97 530 000 doses ont été injectées en France. Il faut estimer à un peu moins de 74% de la population les personnes ayant un schéma vaccinal complet.

Toutefois, il reste encore des personnes qui n’ont pas encore fini les doses, et d’autres toujours, non vaccinées. Les services d’hospitalisations signalent encore plus de 6 000 patients. Ceux de la réanimation environ un millier. Contrairement aux jours précédents, il y a une nette amélioration sur tous les plans selon les autorités.

Qu’est-ce qui peut justifier une telle avancée dans la vaccination ?

Il faut tout de suite tourner les regards vers les mesures contraignantes depuis un moment. Il est vrai que plusieurs personnes ont accepté sans aucune contrainte la vaccination pour se protéger. L’évidence est que la majorité n’a accepté qu’après la décision gouvernementale de la rendre obligatoire pour certains travailleurs.

Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale et autre mesure, des milliers de personnes se sont fait vacciner. Les sensibilisations et les menaces de sanctions dans certains cas ont contribué à cette avancée. Entre autres, il faut citer le pass sanitaire qui continua de faire descendre des milliers de personnes dans les rues dans plusieurs villes.

Existe-t-il encore des cas de résistance contre la vaccination et des contaminations ?

La probabilité est très forte. S’il y a une avancée, tout le monde n’est pas encore vacciné. Selon les statistiques disponibles jusqu’à ce dimanche, il doit rester environ un peu plus de 25% de la population qui n’a pas encore un schéma vaccinal complet.

Il faut faire une distinction dans ce lot. Il y a d’un côté ceux qui n’ont pour le moment reçu aucune dose. De l’autre côté, il y a ceux qui ont reçu au moins une dose et qui attendent de compléter.

Les nouvelles contaminations sont enregistrées de moins en moins pour les formes graves. Les quelques nouvelles contaminations enregistrées ces derniers jours sont pour la plupart les conséquences d’un relâchement dans le respect des gestes barrières.

Est-ce que les manifestations connaissent aussi de recul ?

Pour le moment, nous sommes loin de voir une France sans manifestation contre les mesures contraignantes. Le pass sanitaire en vigueur n’est pas encore accepté par tous. Les rues françaises ont accueilli ce samedi, une quarantaine de millier de manifestants.

Décidés à défendre jusqu’au bout le droit à la liberté de se faire vacciner ou non, ces derniers comptent ne pas se laisser faire. Majoritairement vaccinés, ils pensent que l’État ne devrait obliger aucun citoyen à accepter une vaccination. Les mesures contraignantes qui accompagnent le pass sanitaire sont pour eux une restriction des libertés.