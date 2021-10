Covid-19 : le variant Delta serait 133% de fois plus mortel que la première forme !

Selon une étude canadienne, le variant Delta est beaucoup plus mortel que le Covid-19 originel. L’émergence de plusieurs variants a fortement retardé la fin de la pandémie, même si les vaccins restent toujours efficaces pour prévenir les cas sévères.

Augmentation du risque de décès de 133%

Une nouvelle étude à grande échelle menée au Canada a confirmé la forte virulence de ce variant. Entre février 2021 et juin 2021, une étude a été menée auprès de 212 326 personnes dans ce cadre. Cette étude a analysé tous les risques d’admission aux soins intensifs et de décès liés à diverses variants (Alpha, Beta, Gamma et Delta) qui circulent par rapport au virus qui existait depuis le début de la crise.

En conséquence, avec le variant Delta, les risques d’hospitalisation, d’admission aux urgences et de décès ont augmenté de 108 %, 235 % et 133 %. En d’autres termes, lorsqu’un individu sur 100 meurt du SRAS-CoV-2 initial, 2,33 individus trouvent la mort lorsqu’elles sont touchées par le variant Delta.

Les variants alpha, bêta et gamma sont également plus virulents, mais à un niveau moindre (le risque d’hospitalisation est de 52 %, le risque d’admission aux soins intensifs est de 89 % et le risque de décès est de 51 %). « Même si des facteurs tels que l’âge, le sexe et les comorbidités sont ajustés, le risque existe toujours », ont déclaré les chercheurs.

« L’apparition de nouveaux variants du SRAS-CoV-2 a beaucoup freiné la lutte contre la pandémie de trois manières différentes », estime le co-auteur David Fisman dans plusieurs de ses articles rendu public.

En raison de la variante Delta, le risque d’hospitalisation est plus élevé

Une étude s’est basée sur des informations recueillies entre le 23 mars et le 29 mai 2021. À cette période, le variant Delta commençait à gagner du terrain en Angleterre, mais n’était pas du tout populaire. Sur les 43 338 personnes atteintes du Covid-19 inclus dans l’étude, 8 682 étaient infectés par la variante Delta et 34 656 personnes étaient infectées par la variante Alpha.

La nature de l’infection et des mutations associées a été confirmée par séquençage. Par rapport à la variante Alpha, les scientifiques ont calculé les facteurs de risque pour que les patients positifs pour le variant Delta soient admis à l’hôpital dans les 2 semaines qui suivent le diagnostic.

Quel est le rôle des vaccins ?

Par rapport au variant Alpha, le HR ajusté pour les personnes hospitalisées touchées par le variant Delta était de 2,32 pour les personnes qui étaient les premières ou non vaccinées, et pour les individus entièrement protégés, il était de 1,94 (un mois après la deuxième vaccination). Cependant, le nombre d’injections pris en compte ici est assez faible pour des calculs fiables. De plus, ces données doivent être confirmées par plusieurs autres études.

Ces résultats sont cohérents avec ceux de la Scottish Public Health Agency, qui a apporté une étude similaire, mais plus petite en juin de l’année dernière. Par rapport à la variante Alpha, la variante Delta semble être associée à un risque très élevé d’hospitalisation. Grâce aux injections, cette menace peut être réduite. Au plus fort de l’épidémie qui vient de s’écouler, la charge pour les hôpitaux était moindre qu’au printemps dernier, lorsque le vaccin n’était pas encore disponible pour tout le monde.