Covid-19 : Les différents variants et leurs symptômes, les vaccins efficaces, tout ce qu’il faut savoir !

Les virus mutent toujours naturellement au fil du temps et au contact des organismes. Le Sars-CoV-2 dit Covid-19 n’a pas échappé à la règle. Depuis son apparition à Wuhan en décembre 2019, jusqu’aujourd’hui, le virus a subi de nombreuses mutations, des mutations plus contagieuses et dangereuses, les unes que les autres.

Ces variants ont pratiquement dans l’ensemble les mêmes symptômes. Mais il se pose aussi la question de l’efficacité des vaccins face à toutes ces mutations.

Les différents variants apparus depuis près de deux ans

Lorsqu’un virus se multiplie dans les cellules d’un organisme, son recopiage peut entraîner des changements de sa séquence génétique : on parle alors de variant du virus.

L’Organisation Mondiale de la Santé a catégorisé les différentes mutations du Sars-CoV-2 en « variants préoccupants » et « variants intéressants ».

Les variants préoccupants sont supposés présenter un risque plus accru pour la santé publique. Ils sont quatre dans cette catégorie. Il s’agit du variant Alpha découvert au Royaume-Uni, le variant Bêta détecté en Afrique du Sud, le variant Gamma découvert au Brésil et le variant Delta apparu en Inde.

Ce dernier est considéré comme plus contagieux, plus transmissible et plus dangereux par rapport aux autres mutations. Il est à l’heure actuelle le plus dominant dans le monde, car 104 pays y sont confrontés. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, la majorité des infections en France est due au variant Delta.

Quant aux variants intéressants, on a Epsilon répertorié aux États-Unis, Zêta apparu au Brésil sans oublier le Lota découvert à New York. Il y a en outre le variant Êta, le variant Thêta identifié aux Philippines, le variant Kappa recensé en Inde et enfin le variant Lambda découvert au Pérou.

Ces derniers ne sont pas aussi virulents que ceux de la première catégorie. Mais ils sont suivis de très près par les spécialistes.

Une similitude et quelques différences de symptômes au niveau des variants

Tous ces variants présentent les symptômes classiques du Covid c’est-à-dire une toux persistante, de la fatigue, des douleurs musculaires, de la fièvre ainsi qu’une perte de l’odorat et du goût. Mais dans le cas du variant Delta, selon le professeur Tim Spector, les maux de tête, maux de gorge et écoulements nasaux peuvent s’y ajouter.

L’efficacité des vaccins face à ces différentes mutations

Face à ces diverses mutations du coronavirus, l’inquiétude est de savoir si les vaccins demeurent toujours efficaces. Selon des études récentes, les vaccins disponibles à l’heure actuelle sont toujours efficients. Cette efficacité est toutefois réduite par rapport à la souche originelle.

Une étude de Public Health England a montré qu’une dose des vaccins Pfizer ou AstraZeneca ne confère qu’une protection de 33 % et 50 % contre les variants Delta et Alpha. Mais après une deuxième dose, les niveaux peuvent atteindre 88 % pour Pfizer et 60 % pour AstraZeneca. Selon L’OMS, le vaccin Moderna bénéficie aussi d’une efficacité comparable aux deux précédents.

Ces vaccins restent pour l’heure efficaces face aux différentes mutations. Mais le professeur Gupta s’inquiète tout de même de « la perspective de futures mutations qui s’ajouteraient ».