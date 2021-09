Crise sanitaire en France : l’obligation du pass sanitaire est-elle en vigueur dans les relais routiers et les restaurants d’entreprises !

Salle de sport, cinéma, musée etc. L’obligation de disposer du pass sanitaire pourrait prendre fin d’ici quelques semaines. Pour l’instant, les autorités françaises maintiennent le pass sanitaire obligatoire dans les relais routiers et les restaurants d’entreprises en France.

Pass sanitaire dans les relais routiers et les restaurants d’entreprises?

Le pass sanitaire est exigé dans les relais routiers ainsi que dans les restaurants d’entreprise. On peut voir sur l’un des sites du ministère du Travail que « se rassembler pour prendre des repas en groupe n’est pas inclus dans le pass sanitaire ».

En effet, les longs déplacements nécessitant la détention du pass sanitaire sont ces déplacements où il faut faire recours à des transports publics interrégionaux. Ou ces déplacements longue distance vers les territoires hexagonaux, de la Corse ou les collectivités d’outre-mer, en TVG ou en avion ou en car.

Par ailleurs, depuis le 9 août, le Pass Santé a été étendu à de nombreux lieux ouverts au public. Ainsi, le pass sanitaire pour les activités de restauration (bars et restaurants, y compris les terrasses) est obligatoire, excepté : la vente à emporter, la restauration faites en groupe, des repas organisés entre professionnelle routière et ferroviaire. Le personnel de livraison n’est pas non plus limité par le pass sanitaire.

Bref, si vous avez une entreprise qui offre des services de restauration, vous n’êtes pas obligé de présenter un pass sanitaire avant d’y avoir accès.

Lieux concernés par le pass sanitaire

En France, pour avoir accès à certains lieux ou évènements présentant un fort risque de contamination, il faut nécessairement présenter un pass sanitaire. Le pass sanitaire est surtout très exigé lorsque ces lieux ou ces événements demandent de rassembler une multitude de personnes. De façon précise, les lieux et évènements concernés sont entre autres :

Activités et lieux de loisirs ;

Audit, réunion, projection, salle de réunion ;

Salles de concert et salles de spectacle ;

Cinéma ;

Musées et les salles d’exposition ;

Les Festival ;

Manifestations sportifs (événements sportifs amateurs en plein air)…

Quels établissements et salariés sont concernés par l’obligation de vaccination ?

Les obligations de vaccination concernent le personnel infirmier, le personnel administratif et technique travaillant dans ces établissements et services. Qu’ils soient ou non directement employés par ces établissements et services, ils sont concernés.

Ainsi, les salariés des prestataires qui interviennent régulièrement et systématiquement dans ces établissements et services (secrétariat, nettoyage, blanchisserie, gestion des déchets, etc.) sont également obligés de se faire vacciner (voir article 12 de la loi 2021-1040).

Évolution des statistiques du Covid-19 en France

Le ministère de la Santé effectue des calculs de statistiques sur les progrès du pays sur la situation de Covid-19 tenant compte de la base des données brutes.

Voici quelques indicateurs très importants : le taux de détection positive par RT-PCR, le niveau d’incidence, l’effectif de reproduction et le taux d’occupation des salles de soins intensifs.

Jusqu’ici, on ne peut crier victoire puisque même si le nombre de cas de contamination diminue, tant qu’il reste à faire, rien n’est encore fait.