Des vitamines D2 et D3, laquelle est la meilleure pour une meilleure santé du consommateur ?

Il existe deux formes principales de vitamine D : la vitamine D2 et la vitamine D3. Les deux vitamines D agissent sur le système immunitaire, la santé musculaire et osseuse. Cependant, il existe quelques différences entre les deux types de vitamine D. Les vitamines D2 proviennent des plantes tandis que les vitamines D3 proviennent des animaux.

En fonction de vos préférences, vous pouvez choisir la vitamine qui vous convient. Nous vous proposons quelques aliments et les vitamines qu’ils contiennent.

Les différences entre les deux vitamines D

Le soleil est la principale source de vitamine D. D’après les scientifiques, la vitamine D2 est encore appelée ergocalciférol et la vitamine D3 cholécalciférol. Elles ont toutes les deux le même rôle dans l’organisme humain même si elles ont une légère différence. La vitamine D2 provient des plantes alors que la vitamine D3 provient des animaux et des Hommes. D’après les scientifiques, les deux vitamines D ont le même effet sur la santé d’une personne.

La vitamine D3 semble augmenter plus rapidement le taux de vitamine D dans l’organisme que la vitamine D2.

Selon des études scientifiques, la vitamine D3 serait supérieure à la vitamine D2.

Les aliments riches en vitamine D2

Il existe très peu d’aliments qui sont riches en vitamine D. Il existe par contre des produits enrichis en vitamine D2. Vous pouvez donc retrouver la vitamine D2 dans les laits végétaux et les laits de vache, du jus d’orange, les céréales, etc.

Les aliments riches en vitamine D3

Tous les aliments qui sont naturellement riches en vitamine D3 proviennent de sources animales. Vous pouvez ainsi retrouver la vitamine D3 à forte dose dans le saumon, la truite, l’huile de foie, etc. Il existe également d’autres aliments qui contiennent cette vitamine, mais à faible dose. Il s’agit des œufs, des sardines, du foie de bœuf, du thon, etc.

Ce qu’il y a à retenir sur la vitamine D2 et la vitamine D3

La vitamine D est importante pour la santé. Elle joue un rôle clé dans le maintien de la santé du système nerveux, des os et du système immunitaire. Grâce au soleil, à l’alimentation ou aux suppléments, vous pouvez obtenir la vitamine D. Les deux principales formes de vitamine D qui sont la vitamine D2 et la vitamine D3 ont le même rôle dans l’organisme. Jusqu’à ce jour, les scientifiques ne sont pas en mesure de dire que l’une est plus efficace que l’autre. Ils ont quand même eu à faire des études scientifiques qui ont prouvé que la vitamine D3 est plus efficace que la vitamine D2 dans l’augmentation du niveau de vitamine D dans l’organisme humain.

Retenez également que la vitamine D2 est végétale alors que la vitamine D3 est animale. Rares sont les aliments qui contiennent naturellement la vitamine D. Par contre, la vitamine D2 est naturellement contenue dans les champions et l’on retrouve naturellement la vitamine D3 dans les poissons.