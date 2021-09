Faible taux d’incidence de la covid en France métropolitaine : les nouvelles mesures tendent vers un allègement des restrictions !

Malgré la décrue indéniable, le pass sanitaire n’est toujours pas levé en France. La réduction des restrictions ne sera faisable que dans les secteurs avec un taux d’incidence inférieur à 50. Dans certaines zones métropolitaines de France où le taux d’incidence est faible, les nouvelles mesures tendent vers un allègement des restrictions.

Baisse du taux d’incidence de la covid en France métropolitaine

En France, l’épidémie de la Covid-19 ne cesse de freiner. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré à l’issue de la réunion du Comité de la défense nationale mercredi 22 septembre qu’en 7 jours, le nombre de cas détectés par jour a été réduit de 30 % et que les indicateurs sont tous verts. Nous tendons certainement vers une victoire sur cette pandémie.

Par contre, selon le dernier bulletin hebdomadaire du ministère français de la Santé publique, la situation ne s’améliore pas en Guyane et reste très préoccupante pour les autorités.

Par ailleurs, « il faut reprendre une vie normale », a déclaré jeudi sur RMC le professeur Eric Caumes, directeur du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière.

Cependant, il faudrait continuer à observer les mesures barrières ainsi que le pass sanitaire. Les perspectives de la cinquième vague s’estompent, car la campagne de vaccination semble convaincre la plupart des gens. Environ 70 % des Français disposent d’un schéma vaccinal entier. À partir du 4 octobre, les écoles élémentaires des départements dont le taux d’incidence est inférieur à 50 n’auront plus l’obligation de porter des masques.

Quel est le taux d’incidence en France métropolitaine ?

En France métropolitaine, toutes les régions sauf Provence-Alpes-Côte d’Azur ont un taux d’incidence inférieur à 100 pour 100 000 habitants (152). Le taux de dépistage dans toutes les régions était à un niveau relativement élevé.

Selon les données à la date d’admission du 14 septembre, le taux d’hospitalisation dans toutes les régions a diminué ou s’est stabilisé dans toutes les régions. Les nouvelles mesures alors tendent à alléger les restrictions dans cette zone.

Fin des masques à l’école en octobre/novembre ?

Jeudi matin, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a été invité par LCI à confirmer que les écoles des provinces ayant un taux d’incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 populations allaient assouplir leur réglementation sanitaire.

« Nous publierons une liste dans les jours à venir, car nous savons qu’elle doit être confirmée peu de temps avant la date du 5 octobre. Le critère est que l’incidence soit inférieure à 50. Cela concernerait environ 40 départements », a-t-il déclaré, puis a mentionné que si la situation continue de s’améliorer les masques peuvent être levés dans les écoles.

Pass sanitaire

Selon la loi du 6 août 2021, pour se rendre dans les restaurants, cafés, bars, foires, marchés, séminaires, déplacements en transports longue distance et rendre visite à des proches, les personnes de plus de 18 ans doivent présenter un pass sanitaire obligatoirement. Le 21 juillet, cette loi s’était étendue jusqu’aux lieux de loisirs et de culture pouvant accueillir plus de 50 personnes. À partir du 30 septembre, les mineurs de 12 ans et 2 mois se verront concernés par cette loi.