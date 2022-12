Happytal est un service de conciergerie hospitalier présent dans plusieurs établissements de soins français. Son but est d’apporter aux patients l’accompagnement ou l’aide que le personnel soignant ne peut pas leur offrir. En étant hospitalisé dans une structure de soins de santé, vous pouvez avoir un besoin particulier, comme d’une télévision. Étant donné que lorsque l’on est seul couché sur un lit d’hôpital, la télévision est parfois la seule source de distraction. Si vous êtes alité dans un établissement de La Roche-sur-Yon, vous pouvez donc réserver une télévision par ce biais.

Comment réserver une télé avec happytal la roche sur yon ?

Si la présence d’une télé dans votre chambre d’hôpital peut améliorer votre séjour, alors commandez-en une via Happytal. Pour ce faire, vous pouvez effectuer une commande en ligne, où vous aurez plus de 100 000 références parmi lesquelles vous pourrez faire votre choix. Vous pouvez également contacter cette conciergerie spéciale par téléphone, ou simplement en vous rendant au comptoir situé dans l’enceinte de l’établissement. Si vous n’êtes pas en mesure de passer votre commande vous-même, vous pouvez demander à un de vos proches de le faire pour vous. Si vous êtes alité dans une chambre individuelle, vous recevrez le montant de votre commande par message.

Une fois votre commande reçue, l’équipe se charge de la préparer et de vous la livrer directement dans votre chambre.

Tout est accompli par cette équipe dynamique, et le personnel soignant n’intervient pas dans ce processus. Il faut rappeler que Happytal, en plus de fournir ses services aux patients, peut également apporter son accompagnement au personnel hospitalier.

Quels sont les services proposés par happytal ?

Happytal à La Roche-sur-Yon, propose plusieurs services pour accompagner chaque patient pendant son séjour dans un établissement hospitalier. Il offre la possibilité à ces derniers de :

Se faire plaisir en se faisant livrer de petites douceurs, des repas plaisirs, des corbeilles de fruits ou même des cadeaux (maquillages, jeux de société, livres…).

Se faire du bien avec des interventions réalisées dans la chambre d'hôpital. Il peut s'agir de massages, de coiffure, de réflexologie…

Rendre son séjour plus simple avec une possibilité de garde d'enfants ou d'animaux pendant les jours passés à l'hôpital.

Ce service de conciergerie peut également se charger d’organiser des événements pour le service hospitalier comme des réunions ou des fêtes de départ par exemple.

Comment s’inscrire ?

Pour utiliser Happytal à La Roche-sur-Yon, vous devez d’abord créer un compte d’utilisateur. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Après vous être rendu sur la plateforme de ce service de conciergerie, vous devez renseigner quelques informations personnelles notamment votre nom et prénom, votre date de naissance, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez devoir choisir et confirmer votre mot de passe qui vous donnera désormais accès à votre compte. Il faut préciser que Happytal respecte les normes RGPD (Règlement général sur la protection des données), donc vous n’avez aucune crainte à avoir, par rapport aux informations que vous allez devoir fournir.