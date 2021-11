Info Santé : il est possible de guérir totalement du diabète de type 2 !

En raison d’un mode de vie sédentaire, d’un surpoids et d’une alimentation déséquilibrée, le diabète de type 2 continue de se développer de manière inquiétante dans le monde. Quelques jours seulement avant la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre 2021, des recherches scientifiques révèlent qu’il est bien possible de guérir totalement du diabète de type 2.

Perdre du poids peut faire disparaître le diabète de type 2

Ce qui peut faire une énorme différence dans le processus de progression de la pathologique, c’est la perte de poids, qui représente environ 10 à 15 % du poids corporel initial. D’après une recherche rendu publique dans la revue médicale BMJ en septembre dernier, une perte de poids de 15 kg entraînerait une rémission complète du diabète.

85% des personnes obèses ont une rémission du diabète après une opération chirurgicale

La chirurgie bariatrique peut diminuer l’apport calorique dans l’estomac en tant qu’option de traitement pour les personnes obèses. Il est particulièrement prouvé qu’environ 85% des patients diabétiques peuvent soulager le diabète en quelques jours ou semaines après la chirurgie bariatrique.

Un régime spécifique peut restaurer la production d’insuline

Un autre changement fondamental à apporter est le contenu des plats. Un régime assez pauvre en glucides, extrêmement riche en fibres (céréales complètes, légumineuses) et en graisses végétales (noix, huile de colza, graines de lin), peut également aider à inverser la maladie. Une étude sur l’hyperglycémie publiée dans Cell en février 2017 a conclu que les cellules du pancréas qui produisaient l’insuline pouvaient également être restaurées dans ce genre de cas.

La réduction du sucre peut prolonger de façon permanente l’espérance de vie

Si le diabète de type 2 ne peut être guéri définitivement, il est bien possible de diminuer le temps passé en hyperglycémie durant la vie afin de freiner l’apparition des complications et allonger l’espérance de vie. L’exercice physique ou le sport est essentiel pour atteindre ce but.

Exercices d’endurance recommandés

Les experts préconisant des compléments nutritionnels affirment que seulement 4 à 5 heures d’activités d’endurance d’assez haute intensité, vélo, course, marche rapide par semaine peuvent non seulement réguler la glycémie, mais aussi inverser l’évolution du diabète.

Malgré l’adoption de mesures de style de vie sain, l’espérance de vie a diminué

Gestion du stress, sport, alimentation… le trio qui constitue un arsenal thérapeutique pour bien équilibrer la glycémie est bien connu par les personnes malades. Cependant, par rapport aux sujets sains, ces conseils d’hygiène de vie n’empêchent pas certaines complications et raccourcissent l’espérance de vie d’environ 6 ans.

Que retenir ?

Le diabète de type 2 fait partie de ces maladies potentiellement réversibles. L’éducation thérapeutique est un ensemble d’attitudes et de méthodes qui peuvent permettre aux patients de s’engager aisément dans cette voie. Ceci aide le patient à développer ses propres compétences et à aborder des concepts encore moins connus. Que cela conduise ou pas à une rémission totale de la maladie ne constitue alors pas le plus essentiel. La motivation du patient pour l’apprentissage et le changement à long terme constitue l’objectif principal.