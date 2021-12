Le thé blanc : un véritable trésor universel

Véritable cadeau de la nature, le thé blanc possède une multitude de vertus. Cueilli à la main seulement quelques jours par an au printemps, le thé blanc est constitué principalement des bourgeons et des jeunes pousses du théier. De par ses vertus, il est considéré comme étant le thé le plus prestigieux et le plus précieux du monde.

Idéale pour la santé

Obtenu après un traitement assez particulier des feuilles du théier, le thé blanc est une plante médicinale très appréciée en phytothérapie. Provenant du camélia chinois, cette variété de thé est celle qui ne subit pas le plus de transformation. En effet, le séchage des feuilles se fait tout simplement au soleil. Toutefois, il faut utiliser les jeunes feuilles et quelques fois les bourgeons pour avoir du thé blanc riche en principes actifs. Le produit obtenu s’utilise ensuite en infusion et en tisane. Le thé blanc aide à réduire le taux de mauvais cholestérol et renforcer la santé cardiaque, fait baisser la fièvre et calme la rougeole. Il aide à :

Prévenir la maladie coronarienne, le diabète et certains types de cancers. Ces propriétés, le thé blanc les doit à sa richesse en antioxydants qui lutte contre les dommages causés par les radicaux libres.

Améliorer la santé bucco-dentaire. Le thé blanc est riche en tanins et en polyphénols. Ces composés sont particulièrement efficaces pour prévenir la formation de plaques au niveau des dents. Ce qui stoppe la prolifération et le développement des bactéries dans la bouche. Ils permettent aussi de prévenir les caries dentaires.

Brûler l’excès de graisse. Sa forte teneur en catéchines fait de cette plante médicinale un excellent allié pour brûler les graisses et booster le métabolisme.

Favoriser la fertilité masculine. Les antioxydants contenus dans cette plante agissent en protégeant les testicules des effets du stress oxydatif, ce qui améliore la qualité du sperme.

Afin de profiter de toutes les propriétés thérapeutiques de ce thé, il est conseillé de le prendre en infusion. Pour ce qui est de la posologie, il suffit de respecter les dosages indiqués par chaque fabricant.

Le thé blanc est Ingrédient phare dans les produits cosmétiques et les soins de beauté

De toutes les variétés de thé qui existe, le thé blanc est sans aucun doute le plus riche en antioxydants. Comme principes actifs, le thé blanc contient un taux élevé de polyphénols, de théine, d’acide gallique et de catéchines. Ces derniers sont connus pour leurs actions qui inhibent les effets des radicaux libres.

Les antioxydants sont des alliés de taille contre l’acné. Ils régulent les excès de toxines présentes au niveau du corps et de la peau. En boisson quotidienne, le thé blanc aide à détoxifier l’organisme. Utilisé dans les cosmétiques, le thé blanc permet de réguler l’excès de sébum et d’estomper les diverses cicatrices et tâches causées par l’acné. Il permet également de resserrer les pores dilatés du visage et donne ainsi une peau plus douce et un grain de peau unifié.

Le thé blanc prévient le vieillissement cutané et prolonge l’élasticité de la peau, régule l’excès de sébum et réduit les tâches et imperfections, hydrate et repulpe la peau déshydratée puis unifie le teint et apporte de l’éclat au visage.

Multifonctions..

La principale propriété du thé blanc est qu’il est antimutagène. Il peut agir en bloquant les mutations à l’origine de certains cancers. Comme vous l’aurez compris, en plus de ses bienfaits pour l’organisme, le thé blanc est l’ingrédient naturel phare pour prendre soin de votre peau et la protéger quotidiennement.