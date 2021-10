Les aliments qui contiennent beaucoup plus de vitamines C que les oranges et les citrons !

Il a toujours été recommandé de consommer les fruits dans l’alimentation. L’orange et le citron surtout quand on besoin de vitamines C. jusqu’à ce jour, on ne pouvait imaginer trouver les vitamines C dans d’autres aliments. Cela est bien possible avec d’autres fruits et légumes susceptibles de vous fournir plus de vitamine C que l’orange et le citron.

Il y a-t-il des aliments qui contiennent plus de vitamine C que le citron et l’orange ?

C’est une évidence. Pendant longtemps, on s’est seulement focalisé sur ces deux fruits pour l’apport en vitamine C. La facilité avec laquelle on les trouve et leur adoption par presque tous en ont pour beaucoup. Ils ne sont pourtant pas en tête du classement en ce qui concerne l’apport en vitamine C.

Le cassis

C’est 200 mg de vitamine C dans 100 g de cassis. Le cassis apporte plus de vitamine C que l’orange et le citron. Il discute la première place avec le persil en apport en vitamine C.

Le persil

Plusieurs nutritionnistes le mettent en tête de liste pour son apport en vitamine C. Vous avez jusqu’à environ 200 mg de vitamine C lorsque vous consommez 100 g. Pour la même quantité, l’orange apporterait quatre fois moins. On a d’autres avantages relevant du gout avec le persil. Toutefois, il faut privilégier la qualité et surtout la propreté si l’on veut tirer le maximum d’avantages.

Le poivron rouge

Il vient souvent après le persil. Un légume riche en vitamine C incomparable à l’apport de l’orange et du citron. Pour 100 g de poivron rouge, on peut s’attendre à environ 160 mg de vitamine C.

La nuance ici est que cet apport n’est effectif que lorsque c’est cru. Lorsqu’il passe par une cuisson il faut s’attendre à perdre plus de la moitié de la vitamine C. alors que la crudité dans certains cas est déconseillée, il faut savoir choisir votre légume. La recherche de vitamine peut vous exposer à d’autres risques si vous n’êtes pas attentif.

Le chou

Troisième dans le classement, il a un apport d’environ 120 mg en vitamine C dans 100 g. Si vous voulez conserver la totalité de la vitamine, évitez de l’exposer au soleil. Les milieux chauds et une cuisson aussi peuvent lui faire perdre sa teneur en vitamine C.

Le Kiwi

Riche en vitamine C jusqu’à 100 mg dans 100 g. Comparativement à l’orange, il double pratiquement la mise. Vous pouvez satisfaire votre besoin de la journée en vitamine C déjà au petit-déjeuner avec un kiwi.

Le litchi

Sa richesse en vitamine est de l’ordre de 70 mg pour 100 g. Il contient aussi de la vitamine B. Les adultes y trouvent la majorité de leur besoin journalier en vitamine C.

La papaye

Elle existe en plusieurs qualités. Pour 100 g de papaye on peut obtenir environ 65 mg de vitamine C. Sa consommation peut se faire sous forme transformée ; seulement qu’il faut faire attention à ce qu’on y ajoute pour ne pas détruire la vitamine.

Une nuance importante

La variation des classements des aliments en apports en telle ou telle vitamine est une réalité inévitable. La qualité et les variétés ne sont souvent pas prises en compte. De même que les conditions de conservation et de cuisson. C’est pourtant un facteur déterminant non négligeable dans le choix de vos fruits et légumes.