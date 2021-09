Les chiffres de la covid-19 en légère baisse, plus de 10000 patients hospitalisés et 29 décès !

Avec la constante progression de la vaccination situant le taux de ‘’vaccinés’’ à plus de 70%, l’état des lieux de la situation sanitaire confirme toujours la stabilité enclenchée deux semaines plus tôt. Ces dernières 24 heures, les chiffres publiés par les autorités sanitaires attestent bien de ce que l’épidémie est sous contrôle et que la quatrième vague chute librement vers sa fin.

Une baisse des taux d’hospitalisation et des décès

Selon le point épidémiologique publié ce dimanche par Santé publique France, les hôpitaux français hébergent au total 10 012 patients infectés par le coronavirus. Autant dire qu’il s’agit là d’une baisse légère. La veille on en comptait 10 018 contre 10 664 il y a une semaine (dimanche dernier). Pendant ce temps, on enregistre 187 admissions contre 367, samedi passé.

Dans les hôpitaux français, 2 129 malades sont en état critiques et reçoivent une surveillance continue, de soins continus et sont en réanimation. Une baisse de 88 patients par rapport aux chiffres de dimanche dernier (2 217) est ainsi enregistrée. A en croire le ra port de Santé Publique France, 34 patients ont été admises aux soins urgents ces dernières 24 heures.

En outre, 29 décès liés au coronavirus sont à regretter dernièrement dans les hôpitaux français. Samedi dernier, 47 morts avaient été enregistrés ainsi que 49 il y a exactement une semaine. Ainsi, le nombre total de décès engendrés par la covid-19 s’élève désormais à 88 775 depuis le début de la crise.

Le virus toujours en violente propagation

Au-delà de ces chiffres qui redonnent espoir quant à l’achèvement de la quatrième vague, il faut également noter qu’au moins, 7500 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Cependant, il s’agit d’un net recul quand on compare les chiffres de samedi et de dimanche dernier qui s’élevaient respectivement à 9601 et 10410.

De même, on dénombrait 28 554 cas il y a un mois, soit le 12 Aout. Toutefois, cette baisse drastique pourrait s’expliquer d’une autre manière : la fermeture de nombreux officines et centres de test.

Sur le front de la vaccination, les efforts se poursuivent à divers niveaux pour immuniser le plus grand nombre de français. Sur ce point, la direction générale de la santé a indiqué que 54 436 injections ont été réalisées dernièrement 17 018 comme première dose.

Cette nouvelle avancée porte le nombre total de vaccinés à environ 49 637 966 personnes ayant reçu leur première dose, soit 73,6 % de la population totale. Et 46 668 941 personnes ont un schéma vaccinal en complet, ce qui représente 69,2 % de la population totale.

Ces chiffres confirment l’effectivité de l’objectif gouvernemental de dépasser le cap des 50 000 000 de primo-vaccinés ; mais à un moment ou l’Organisation Mondiale de la Santé reste sceptique sur la capacité des vaccins à éradiquer définitivement le coronavirus.

En tournée récemment en Europe, le directeur de l’institution onusienne qui avait annoncé le miracle à mesure que la population mondiale soit vaccinée à hauteur de 70 % est revenu sur sa parole. A la même occasion, il a également savoir que le covid-19 pourrait devenir ‘’endémique’’