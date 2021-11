Lundi de la santé : La broncho-pneumopathie, 3ème cause de mortalité en France, à l’ordre du jour !

Les maladies respiratoires sont très souvent négligées par certains patients. Pourtant, ce sont des tueuses silencieuses. Lorsqu’elles sont confondues à des symptômes d’autres maladies, il faut s’en méfier. C’est le cas de la bronchiolite objet de débat ce lundi de la santé. Moins connue par plusieurs, l’OMS la classe pourtant comme une troisième cause de mortalité d’ici une dizaine d’années.

La broncho-pneumopathie chronique obstructive sur la liste des causes de mortalité ?

L’OMS voyait venir ce mal depuis longtemps. Malheureusement, nombreux sont les patients qui ne savent pas qu’ils sont malades. Ce lundi sera consacré à l’évaluation de ce mal dangereux en France. Dans le monde entier, ce sont des milliers de personnes qui en meurent chaque année.

La France connait particulièrement jusqu’à un peu moins de quatre millions de malades. Ce qui doit inquiéter le plus est que la majorité n’est pas diagnostiquée. Elle est considérée à tort comme un simple rhume par plusieurs personnes. Ce qui occasionne des complications fatales dans le temps.

Quelques chiffres inquiétants

En France, on estime à environ 17 000 chaque année, le nombre de personnes qui meurent de cette maladie. Les personnes âgées sont plus concernées. Au-delà de la quarantaine, les hommes sont les plus touchés. Ils sont environ 55% des malades contre 45% chez les femmes. Une centaine de milliers de patients passent facilement par les services d’hospitalisations chaque année. Néanmoins, ce n’est pas une maladie d’adulte uniquement, tous les âges sont concernés. Nombreux sont les facteurs favorisants cette maladie qui progresse lentement vers la complication.

Qu’est-ce qui cause la broncho-pneumopathie ?

Etant une maladie respiratoire, il y a des saisons favorables à sa propagation, particulièrement celle hivernale. Cela ne veut pas dire que la maladie n’existe pas les autres saisons. La pollution qui l’occasionne existe toutes les saisons.

Toutefois, la première cause jusqu’à ce jour reste le tabagisme. Si vous êtes un fumeur actif ou passif, vous devez aller consulter un médecin pour vous rassurer de votre état. On estime à plus de 80% les cas liés au tabagisme.

C’est une maladie qui atteint aussi plus facilement les personnes qui s’exposent à diverses formes de pollution. On parle des pollutions chimiques par les pesticides, et autres gaz de différents engins.

L’essentiel de ce lundi de la santé

Il est attendu pour ce jour plusieurs spécialistes de la santé comme Christophe Gut-Gobert, Claude Zaabbe, Régis Plumet. Le mal sera expliqué à partir de ses causes, ses symptômes, ses conséquences sur la santé, et évidemment comment le dépister et le soigner.

Pour l’instant, il faut retenir simplement que ce sont les parois des bronches qui sont touchées de même que des bronchioles. Il se produit un peu plus de mucus qui encombrent les voies respiratoires. Progressivement, les poumons subissent une déformation.

En attendant le diagnostic, le patient ne se rend pas tout de suite compte qu’il est victime d’une broncho-pneumopathie. Dans la majorité des cas, les mauvaises habitudes causes du mal se poursuivent et aggravent la situation. C’est l’une des raisons pour lesquelles le passage à l’hospitalisation est fréquent.