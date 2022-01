Une otite peut apparaître pour différentes raisons : une mauvaise hygiène, des problèmes dentaires… Que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, vous pouvez soulager une douleur d’otite naturellement. En effet, il y a plusieurs astuces et remèdes naturels (des huiles, des massages…) qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Si cela vous intéresse et que vous voulez avoir plus d’informations sur la façon de soulager des douleurs d’otite naturellement, nous vous en disons plus ci-dessous.

Est-il possible de soulager la douleur d’otite naturellement ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent causer une otite (des douleurs au niveau des oreilles). Il est vrai qu’il faut toujours consulter un médecin, mais il est également possible de soulager ces douleurs avec des remèdes et des anti-douleurs naturels. En effet, il faut aussi savoir prévenir l’otite, que ce soit chez les enfants ou les adultes, afin d’éviter les risques : pour un adulte, l’utilisation d’un coton-tige est juste pour le nettoyage de l’entrée de l’oreille. Il faut aussi éviter le tabac. Si vous vous baignez souvent, vérifiez toujours la qualité de l’eau et n’oubliez pas de sécher vos oreilles après une douche, une baignade, etc. En ce qui concerne les enfants, ils doivent souvent se laver le nez avec un sérum physiologique et se moucher.

Comment soulager la douleur d’otite naturellement ?

En hiver, plusieurs personnes souffrent de douleurs au niveau de l’oreille (des douleurs auriculaires), et il est conseillé de consulter un médecin pour connaître l’origine de ces douleurs. Si le diagnostique rapporte qu’il s’agit d’une simple infection ou d’un problème dentaire, vous pouvez utiliser des remèdes naturels pour soulager la douleur naturellement sans antibiotiques. En effet, il y a plusieurs remèdes qu’on peut vous proposer :

L’eau chaude et froide

Pour soulager une douleur aux oreilles, vous pouvez appliquer en alternance une compresse ou un coton imbibé d’eau froide puis d’eau chaude. Il est aussi possible de ne pas faire cela en alternance, seulement de l’eau chaude ou froide. Veillez à ne pas utiliser de glace pour les enfants, ne laissez pas non plus la compresse dans vos oreilles la nuit.

L’huile d’olive

Pour diminuer la douleur due à des tensions ou à l’accumulation de cérumen, vous pouvez faire un massage avec de l’huile d’olive sur tout le tour des oreilles. Pour mieux réussir ce remède, essayez de commencer le massage par l’arrière de l’oreille pour descendre jusqu’au cou.

La propolis

C’est un produit qu’utilisent les abeilles pour tapisser l’intérieur de la ruche. Il s’agit donc d’une cire qui est considérée comme un excellent antiseptique. Pour l’utiliser, vous devez juste mettre 30 gouttes de teinture mère dans l’eau, vous pouvez l’appliquer 2 à 3 fois par jour.

Il y a également plusieurs autres remèdes naturels qui peuvent vous aider :

Le nettoyage de vos oreilles ;

Une douche chaude ;

L’homéopathie ;

Le bouillon-blanc.

Quelles sont les astuces à connaître pour soulager les douleurs d’otite naturellement ?

L’otite est une inflammation de l’oreille, elle peut survenir chez les adultes et les enfants aussi, cette inflammation s’accompagne de douleurs. Afin de soulager la douleur et d’éviter les complications, vous devez voir un spécialiste et avoir un traitement. Ensuite, il y a quelques astuces qui peuvent vous aider à accélérer la guérison. Une de ces astuces est l’hydratation : il est conseillé de boire beaucoup d’eau (eau minérale), de prendre des sachets de solution de réhydratation orale et de manger des soupes, des bouillons, des jus, etc. Parfois, une otite peut entraîner de la fièvre, il faut donc de l’eau pour compenser la déperdition d’eau par transpiration. Pour mieux s’endormir, essayez de vous mettre dans une position semi-allongée et évitez de toucher votre oreille. Evitez également de vous exposer aux courants d’air, à la fumée de cigarette…