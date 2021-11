Plus de 90 morts et plus de 8000 patients hospitalisés, les nouveaux chiffres de la Covid-19 en France sont inquiétants !

L’ensemble de l’Europe est désormais confronté à une reprise de l’épidémie et a déjà enregistré de fortes conséquences dans certaines régions. La France ne fait pas exception. Les nouveaux chiffres épidémiologiques sont de plus en plus inquiétants en France.

Nouvelles données sur le Covid-19 en France

Si la plupart des États prennent déjà des mesures fortes tels que le confinement en Hollande, et même les injections obligatoires en Autriche, pour l’instant, aucune mesure forte ne se profile en France. Le gouvernement place ses espoirs dans les vaccinations, les rappels pour les groupes les plus vulnérables et les laissez-passer de santé.

Pourtant ce samedi 20 novembre, les données épidémiques françaises ont continué de grimper, depuis quelques semaines. Selon le ministère français de la Santé publique, 7 974 personnes ont été hospitalisées, contre 7 940 la veille et 7 050 le samedi passé. Le nombre de malades du coronavirus admis dans les hôpitaux est également en augmentation : 269 ont été admis en 24 heures, contre 563 ce vendredi, notamment 234 il y a déjà sept jours.

Le nombre de contaminations en une semaine a augmenté de 81%

Malheureusement, après que 57 décès aient été enregistrés jeudi et vendredi, les centres de santé ont enregistré 24 nouveaux décès, contre seulement 20 cas il y a 7 jours. Le niveau d’incidence est passé à plus de 160 contaminations pour 100 000 habitants, augmentant de plus de 40 % par semaine pendant plusieurs jours. Près de 5% des résultats des tests sont positifs, et ce nombre est en forte augmentation.

22 678 contaminations ont été, ce samedi, confirmées en 24 heures, contre 14 646 samedi passé. En moyenne, lors de cette semaine, 17 153 contaminations ont été signalées chaque jour, soit une augmentation de 81 % en 7 jours. En d’autres termes, ce nombre a presque doublé en seulement une semaine.

Vaccination pour les groupes faibles

En ce qui concerne la vaccination, bien que 58 millions de Français soient éligibles à la vaccination, près de 90 % de ces habitants ont été au moins vacciné une fois. Près de 1,1 million de personnes attendent la deuxième vaccination, tandis que 5,2 millions de personnes ont déjà reçu la troisième dose de rappel. Dans les semaines à venir, le gouvernement français devrait suivre les recommandations de la HAS afin d’inciter les personnes âgées de plus de 40 ans à recevoir la troisième dose.

Près de 75 % des habitants français sont entièrement vaccinés. Depuis que la campagne de vaccination a fait ces débuts, 51 707 685 personnes ont été injectées au moins une seule fois (c’est-à-dire 76,7 % de la population totale), et désormais 50 635 553 personnes ont un plan de vaccination complet (c’est-à-dire 75,1 % de la population totale). Depuis que la campagne de vaccination de rappel a débuté, 5 293 000 personnes ont pu recevoir un vaccin de rappel. Selon les données du ministère de l’Unité et de la Santé, 33 613 doses de la première dose ont encore été injectées ce samedi.