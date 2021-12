Que faire pour soulager les langues fissurées?

La langue fissurée est plus fréquente chez les personnes âgées, bien que n’importe qui peut la développer. Les hommes sont également plus susceptibles que les femmes de développer une langue fissurée. Découvrez quelques conseils pour en prendre soin.

Les fissures de la langue

Les fissures de la langue sont des incisions indolores qui évoquent des coups de canif, parfois en forme de zigzag, sur les bords ou au milieu de la langue. Elles sont plus ou moins profondes et parfois sensibles à l’alimentation. Une fois en place, elles restent généralement à vie, sans impact médical.

Une personne peut également avoir une langue géographique. La langue géographique se caractérise par des taches sur la langue qui apparaissent sur les papilles. Ces minuscules bosses à la surface de la langue. Lorsqu’une personne a une langue géographique, des plaques lisses et rouges, qui ont souvent des bords surélevés, remplacent les papilles. Elles sont parfois sensibles au contact d’un aliment acide ou épicé. Elle peut également apparaitre en association avec d’autres maladies dermatologues inflammatoires, comme l’eczéma atopique ou le psoriasis. Ce symptôme tire son nom du fait que la langue ressemble à une carte de géographie.

Les causes des fissures de la langue

Les causes sont multiples. Il peut s’agir d’une infection virale récidivante (herpès) ou d’une aphtose récurrente. Un aphte ponctuel se soigne avec un bain de bouche de bicarbonate de soude dissout dans de l’eau, surtout pas avec une solution contenant de l’alcool qui aggraverait le problème. Cependant, il peut y avoir un lien génétique qui fait que certaines personnes sont plus susceptibles de développer cette affection. La langue fissurée apparaît souvent pour la première fois dans l’enfance. Mais cette affection devient généralement plus prononcée avec l’âge.

La douleur peut aussi être le symptôme d’une pathologie générale, comme un diabète mal équilibré ou une carence en vitamine B12, liée non pas à une alimentation déséquilibrée, mais à une maladie auto-immune: un anticorps empêche l’absorption de cette vitamine au niveau gastrique. Cela peut survenir à tout âge et justifie une supplémentation en B12.

Traitement possible

Evitez les aliments qui vous provoquent des douleurs (aliments épicés, acides). Si besoin, des traitements anti-douleurs (bains de bouche à la cortisone, gels anesthésiants) à appliquer lors des poussées peuvent être prescrits.

Mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme avec un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude dans une tasse d’eau puis utiliser cette solution comme un rinçage buccal deux ou trois fois par jour. Préparez une tasse de menthe et laissez-la au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes et buvez-la plusieurs fois par jour.

Trempez une boule de coton dans de la glycérine végétale, posez-la sur la langue, laissez-la pendant environ cinq minutes, nettoyez la langue avec une brosse à dents douce, puis lavez la bouche à l’eau tiède deux fois et persistez à utiliser cette méthode pendant plusieurs jours pour obtenir des résultats efficaces et guérir les fissures de la langue crevassée. Evitez d’utiliser des dentifrices contenant des produits de blanchiment, car ce sont des substances anti-calcaire qui engendre l’apparition des fissures sur la langue.