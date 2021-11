Quelles sont les astuces naturelles qui peuvent vous aider à nettoyer votre foie ?

Chacun des organes du corps humain joue un rôle spécifique. Celui du foie n’est plus à démontrer. Son rôle purificateur de l’organisme, dépend en majorité du bon fonctionnement des autres. Son entretien devient donc une obligation. Comment y arriver avec des astuces naturelles de façon préventive comme curative ? Suivez les recommandations suivantes.

La nécessité du nettoyage du foie

C’est aussi capital que les autres organes du corps. C’est un nettoyage non couteux qu’il faut intégrer dans nos habitudes quotidiennes. Ce qui intoxique le foie ne vient souvent pas de l’intérieur, mais de l’extérieur. Le foie qui ne se repose pratiquement jamais est parfois sollicité au-delà de ses capacités dans certains régimes alimentaires. Un petit disfonctionnement de celui-ci met à mal tout le dispositif de l’organisme. Lorsqu’il est surchargé et n’arrive plus à éliminer les déchets, ces derniers contaminent le sang, par conséquent toutes les autres parties.

Quelques plantes pour purifier le foie

Il existe des plantes qui ont la capacité de nettoyer le foie. Entre autre, on peut citer : le pissenlit, l’artichaut, la fumeterre, le radis noir, et le romarin. En association comme indépendamment, ces plantes participent à la sécrétion de bile pour favoriser de ce fait l’écoulement. On les utilise très souvent pour prévenir toute anomalie au niveau du foie en l’aidant à bien jouer son rôle.

Lorsqu’il y a déjà un disfonctionnement du foie, on peut aussi le corriger avec d’autres plantes. En ce moment, il faut faire recours au chardon marie ou au desmodium. C’est une régénération qui est visée ici. Celle hépatocellulaire. Les experts pensent qu’on peut les associer aux autres plantes qui jouent le rôle de purification pour avoir un résultat efficace.

Mode d’utilisation des plantes

Le mode d’emploi recommandé est la préparation en infusion ou décoction. Leur efficacité est ressentie lorsqu’on le fait avec toutes les conditions hygiéniques nécessaires. L’hydratation favorise une bonne conduite des déchets vers l’élimination. Le goût et l’odeur des plantes peuvent gêner la consommation.

Il faut dans ces conditions y ajuter du miel naturel. Lorsqu’on a toujours du mal avec le miel, on peut recourir à la méthode qui consiste en une extraction de plante fraiche standardisé. On obtient les substances de la plante qu’on peut consommer plus facilement.

Les conseils de docteur Laure Martinat

Tout dépend de ce que nous consommons, comment et quand nous les consommons et quelle quantité nous consommons. Il faut éviter la consommation de l’alcool et surtout l’ivresse. C’est un danger pour le foie. La prise de médicaments sollicitant l’intervention permanente du foie le fatigue. C’est pareil pour la consommation exagérée de sucres. Plus de glucide ne fait pas du bien à notre foie.

Le plus dangereux c’est la présence des pesticides dans notre alimentation. La majorité des aliments qui ne sont pas bio sont conservés avec des substances toxiques. Ces conservateurs ne font aucun bien à notre foie.

Il faut éviter de fumer ou de s’exposer aux fumées sous toutes ses formes. Les personnes qui souffrent de diabète ou d’obésité doivent aider le foie à bien jouer son rôle. Il faut toujours consulter le médecin lorsqu’on commence un traitement pour suivre son efficacité.