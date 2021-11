Quelles sont les erreurs que vous devez éviter avant d’aller dormir pour éviter l’insomnie ?

Dormir est une aptitude naturelle. Mais il arrive parfois que vous n’arriviez pas à trouver le sommeil. Cela est dû pour la plupart du temps à certaines bévues que vous commettez. Voici quelques erreurs que vous devez éviter avant d’aller au lit.

Rester sur les écrans

La lumière bleue est connue pour vous garder éveillé. C’est cette même lumière que l’on retrouve au lever du jour. Cependant, l’écran de vos téléphones, ordinateurs ou iPad émet la même longueur d’onde que la lumière bleue. En effet, cette lumière retarde ou stoppe la sécrétion de la mélatonine, l’hormone du sommeil. Sa production est naturelle et provoquée par la tombée de la nuit. Alors, restez loin de vos écrans au moins 1 h 30 avant d’aller au lit si vous avez des difficultés à trouver le sommeil.

Elever la température de votre chauffage

Trouver du sommeil dans une chambre trop chaude est une chose difficile. De même, il est déconseillé de prendre un bain brûlant avant d’aller au lit. En effet, il existe une relation intrinsèque entre la baisse de votre température interne et le sommeil. C’est d’ailleurs pour cette raison que lorsque votre sécrétion de mélatonine est plus élevée, on observe une baisse de votre température corporelle.

Pratiquer du sport tard le soir ou consommer un repas fortement protéiné

Quand vous pratiquez le sport, votre température corporelle augmente et c’est tout à fait naturel. C’est pour cette raison que vous devez éviter de faire du sport tard le soir. Une température corporelle trop élevée et le sommeil ne font pas bon ménage. Aussi, manger un repas trop protéiné le soir peut également vous garder éveillé. Car les protéines stimulent la vigilance et vous empêchent de trouver le sommeil contrairement au sucre.

Consommer de l’alcool ou des excitants

Une chose est de dormir et l’autre est de bénéficier d’un sommeil de qualité. Aux yeux de beaucoup de personnes, l’alcool favorise le sommeil. Mais le sommeil favorisé par l’alcool est un endormissement de mauvaise qualité. Quelle est donc l’utilité d’un repos si c’est pour se réveiller tout fatigué ? Prendre des excitants (café, la nicotine, le coca, etc.) avant de dormir c’est comme vouloir une chose et son contraire en même temps. Alors, évitez d’en abuser et plus encore le soir.

Laisser la lumière allumée et autres erreurs à éviter

Une lumière trop vive est capable de troubler la sécrétion de la mélatonine et donc votre sommeil. Il est recommandé de baisser la lumière de votre chambre ou de l’éteindre carrément. Aussi, lorsque votre lampe est allumée pendant que vous dormez, votre organisme continue de travailler. C’est pour cette raison qu’une fois réveillé vous vous sentirez légèrement fatigué.

En plus de tous ces conseils et recommandations, utilisez votre lit rien que pour dormir et ayez un sas de décompression. Cela vous permet de vous détendre favorisant ainsi un bon sommeil. Évitez également de manger tard le soir.

Le sommeil est un don précieux qui est très important pour l’équilibre de l’homme. Après une journée très chargée, l’homme a besoin de se reposer pour récupérer et régénérer ses cellules. Mais le sommeil est parfois difficile à trouver. Pour ce faire, prenez vos dispositions pour ne pas créer vous-même la raison de votre insomnie.