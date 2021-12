Quelques vitamines et minéraux indispensables au bon maintien de votre système immunitaire!

Pour aider votre corps à se défendre et à repousser les intrusions de bactéries ou de virus, vous pouvez devez régulièrement faire des cures de vitamines. Aussi faut-il savoir lesquelles sont importantes pour votre corps. Découvrez dans cet article une sélection de vitamines que vous devez consommer pour booster votre immunité naturellement.

Les sels minéraux

Pour booster votre immunité et vos défenses naturelles, vous devez privilégier l’absorption de zinc, de fer et de magnésium ou encore le sélénium. Le zinc a la capacité de réguler la réponse immunitaire qui est une étape incontournable lorsque le système immunitaire est activé. Vous en trouverez dans la viande, les œufs, les produits laitiers et les noix.

Le fer est également très important pour le fonctionnement normal de vos défenses naturelles. En effet, sans fer, vos anticorps diminuent. Vous trouverez du fer dans les viandes, les abats, les céréales, les noix. Le cuivre est utile à l’organisme pour répondre en cas d’infections. Vous trouverez du cuivre dans les fruits de mer, les céréales, les noix, le chocolat ou encore les légumineuses.

Enfin, le sélénium permet de stimuler la production d’anticorps. Il est donc important de ne pas être en carence. Vous pouvez faire le plein de sélénium en consommant du poisson, de la viande, des légumes secs et des noix.

La Vitamine D

La vitamine D est incontournable pour booster votre système immunitaire. Elle se dissout dans les lipides, c’est-à-dire les graisses et les huiles. Elle est utile pour renforcer nos os en absorbant du calcium et du phosphore et booste notre immunité. Elle permet de soutenir l’activation et la réaction des globules blancs.

La vitamine D permet également de renforcer nos performances musculaires et de prévenir notre corps des cancers. Des carences en vitamine D agissent sur notre état d’esprit et peuvent provoquer fatigue et dépression. Faites le plein de vitamines D en consommant des aliments appropriés comme des poissons gras, de l’avocat, des champignons.

La vitamine A

Elle est essentielle pour maintenir une vision saine, soutenir la santé de la peau et favoriser une croissance et un développement corrects. De plus, la vitamine A est également cruciale pour le développement de certaines cellules immunitaires nécessaires à la lutte contre l’inflammation, l’infection et est l’un des meilleurs compléments pour renforcer le système immunitaire.

La Vitamine B6

Elle aide à renforcer la fonction immunitaire pour combattre les envahisseurs étrangers dans l’organisme. Selon une étude publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition, l’administration de vitamine B6 à des patients gravement malades a permis d’améliorer considérablement leur réponse immunitaire sur une période de deux semaines.

La vitamine C

Elle joue un rôle central dans la fonction immunitaire et est souvent utilisée pour aider à renforcer les défenses de l’organisme contre les infections. De manière impressionnante, un essai publié en 2006 dans Annals of Nutrition & Metabolism a même révélé qu’un apport suffisant en vitamine C dans l’alimentation pouvait contribuer à réduire les symptômes et la durée des infections respiratoires.

La vitamine E

C’est un puissant antioxydant, qui aide à lutter contre les radicaux libres et à prévenir les dommages oxydatifs sur les cellules. Des études montrent qu’une supplémentation en vitamine E pourrait renforcer la fonction immunitaire, stimuler la production de globules blancs et accroître la résistance aux infections.