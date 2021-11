Quels sont les avantages des activités physiques pour votre santé ?

À titre préventif comme curatif, l’activité physique est très souvent recommandée par la médecine. Sans effets secondaires pour tous les âges, on sous-estime parfois ses bienfaits pour l’organisme. Les activités physiques sont d’une grande variété, mais avec un seul objectif : la bonne santé. Découvrons en profondeur certains avantages pour l’organisme.

Double bénéfice des activités physiques

Depuis toujours, on parle de la bonne santé que procurent les activités physiques. L’aspect caché depuis toujours est la longévité. Une prolongation de la durée de vie des personnes est forcément liée à leur bonne santé.

C’est une combinaison incontournable. Depuis des siècles, les scientifiques ont constaté que le fonctionnement de nos organes est soumis à différentes intempéries. D’une manière inaperçue, il y a même certaines alimentations qui contribuent à leur dégradation. Le premier des soins quotidiens et sans dépenses, c’est une activité physique.

L’alerte de l’OMS

Depuis plusieurs années, l’Organisation mondiale de la Santé attire l’attention de l’humanité sur les conséquences du manque d’activités physiques. On pointe de doigt l’absence d’activités physiques comme la principale cause des accidents vasculaires cérébraux dans le monde. C’est une finalité triste dont la cause est lointaine.

Lorsque les graisses ne sont pas éliminées, elles s’accumulent dans le temps. L’obésité s’installe avec son corolaire de maladie : le diabète, l’hypertension, et autres. Selon les statistiques de l’OMS, plus de 50% des victimes de ces maladies ne font pas d’exercices physiques.

Des études de confirmation

Plusieurs chercheurs ont évalué la durée de vie des personnes qui pratiquent des exercices physiques et celle des personnes qui n’en pratiquent pas. Le constat est que les personnes physiquement actives vivent un peu plus longtemps que les sédentaires.

La durée de vie est plus prolongée chez les personnes qui font d’exercices physiques réguliers en milieu de vie. C’est le moment idéal pour renouveler les cellules des muscles. Il ne s’agit pas aussi de le faire pour un temps et l’abandonner pour le reste du temps.

Le vieillissement n’est pas un facteur de faiblesse physique si on sait s’y prendre dans la jeunesse. Plus l’organisme vieilli il a besoin d’un renouvèlement énergique que seul le sport donne sans effet secondaire.

Comment fonctionnent les activités physiques ?

Premièrement, il faut comprendre que lorsque nous bougeons beaucoup, nous éliminons les graisses. Il se passe un meilleur contrôle de la pression artérielle et du rythme cardiaque.

Par ailleurs, ce n’est pas le physique seul qui tire profit, mais le moral également. L’activité physique permet au cerveau d’avoir un équilibre irréprochable. De cela dépend la qualité de notre sommeil.

Quelles activités physiques faut-il pratiquer ?

Il n’y a pas d’activité standard, c’est une question de volonté et de capacité. En fonction de votre âge et vos capacités, vous choisirez l’activité qui vous convient. Dans certains cas, le médecin peut vous orienter pour corriger spécifiquement une anomalie.

C’est le cas des rééducations. L’activité physique facile à pratiquer par la majorité est la marche. Elle demande moins d’effort et est très efficace. Les spécialistes la recommandent au moins deux fois par semaine sur une distance raisonnable. Quelle que soit sa durée, elle réduit le risque de mortalité.