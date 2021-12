Quels sont les bienfaits de la graine de chia pour votre santé ?

La carence alimentaire en acides gras oméga-3 est très difficile à combler. Outre les graines de chia, les sources alimentaires de ces acides gras sont extrêmement rares. Le chia, Salvia hispanica de son nom scientifique, est une plante de la famille des Lamiacées, originaire de l’Amérique centrale (Mexique). Les graines de cette plante étaient particulièrement appréciées par les Aztèques et les Mayas. Aujourd’hui, quels sont leurs apports à la santé humaine ?

Les graines de chia, une source intarissable d’acides gras oméga-3

Les graines de chia sont uniques, si on les considère d’un point de vue nutritionnel. Elles contiennent une énorme quantité de fibres (environ 25 % de leur poids), un grand nombre de minéraux, notamment le calcium, le phosphore, le magnésium, des vitamines de même que plusieurs composés phytochimiques antioxydants. Toutefois, le plus surprenant reste leur composition exceptionnelle en acide linoléique, un acide gras oméga-3. En effet, 64 % des huiles contenues dans les graines de chia sont des oméga-3.

En effet, ce contenu élevé est important, car l’acide linoléique est utilisé par les cellules pour fabriquer l’EPA et le DHA, des acides oméga-3 à longue chaîne qui jouent de nombreux rôles essentiels dans le bon fonctionnement de l’organisme. Ces acides gras favorisent essentiellement une meilleure jonction entre les cellules cérébrales, régularisent le rythme cardiaque ou encore en agissent comme de puissantes molécules anti-inflammatoires. Ainsi, ces oméga-3 à longue chaîne sont absolument essentiels au maintien de la santé.

Les graines de chia : de puissants anti-inflammatoires

Dans la foulée, plusieurs études ont prouvé que les oméga-3 à courte chaîne comme l’acide linoléique ont également des effets anti-inflammatoires impressionnants et constituent donc un aspect essentiel de la prévention des maladies chroniques.

Toutefois, les études qui se sont intéressées à l’impact des graines de chia sur les maladies chroniques sont encore peu nombreuses, mais les résultats obtenus sont extrêmement intéressants. Cela donne une perspective plutôt encourageante pour l’avenir et pourquoi pas des compléments alimentaires concentrés en Oméga-3

À titre d’exemple, des chercheurs de l’Université de Toronto ont observé que l’addition de chia à l’alimentation de personnes diabétiques pendant trois mois provoquait une baisse importante (40 %) de certains marqueurs de l’inflammation ainsi qu’une diminution significative de la tension artérielle.

Comment se servir de graines de chia ?

Il ne fait à présent aucun doute que la consommation des graines de chia a des avantages considérables sur notre santé ? Mais comment les consommer pour ressentir au maximum les effets ? Il est très facile de se servir des graines de chia, puisqu’elles n’ont pas forcément besoin d’être moulues avant d’être absorbées au niveau du tube digestif.

On peut donc les ajouter dans les céréales ou dans les salades. Mais vous pouvez également préparer une « chia fresca », une boisson très répandue au Mexique et en Amérique Centrale. La procédure : mélangez deux cuillerées à thé de graines dans une tasse d’eau ; ceci va provoquer la formation d’un liquide légèrement gélatineux ; ajoutez-y un peu de citron et c’est le moment de savourer !