Quels sont les bienfaits du basilic pour votre santé ?

Très pratique pour lutter contre les ballonnements et les maux d’estomac, le basilic est une plante d’assaisonnement originaire d’Inde et d’Asie du Sud. Il est généralement cultivé l’été. Très parfumé, il peut être associé à plusieurs plats. Découvrez les nombreux bienfaits que peut avoir cette plante sur votre santé.

Le basilic fournit des antioxydants pour combattre les radicaux libres

Le basilic contient assez d’antioxydants. Ces antioxydants permettent essentiellement de diminuer les dommages causés par les radicaux libres (plusieurs molécules probablement impliquées dans le développement de maladies cardiovasculaires, de plusieurs cancers et de maladies associées au vieillissement).

Le basilic favorise l’activité bactérienne

Le basilic dispose d’assez de propriétés antivirales. C’est la plante idéale pour le traitement naturel des petits virus et infections. Lorsque vous mâcher des feuilles de basilic, cela peut également vous aider à guérir les aphtes. Le basilic augmente considérablement l’activité bactérienne.

Le basilic est une source de vitamine K

Le basilic séché représente une source importante de vitamine K. Cette vitamine aide principalement à produire des protéines impliquées dans la coagulation du sang (stimulant et inhibant la coagulation du sang). Elle assure également un rôle important dans la formation osseuse. En plus d’être présente dans les aliments, la vitamine K est produite par plusieurs bactéries dans les intestins.

Le basilic est une importante source de fer

Le fer joue un rôle important dans le processus de fabrication des globules rouges dans le sang. Il est également essentiel au transport de l’oxygène. Le fer participe essentiellement dans le processus de production de neurotransmetteurs, de nouvelles cellules et d’hormones. Grâce aux basilics, vous apportez plus de fer dans votre corps.

Par ailleurs, le basilic frais se caractérise par un niveau très élevé d’antioxydants, notamment le β-carotène, l’acide folique et aussi la vitamine C. Parce qu’il est généralement utilisé en petites quantités, le basilic ne peut donc pas fournir assez de bienfaits à l’organisme. Cependant, ajouter du basilic aux aliments régulièrement et en grande quantité peut favoriser l’apport d’antioxydants.

Le basilic aide à soulager la fatigue

Comme nous le savons tous, les feuilles de basilic peuvent stimuler le corps. Par conséquent, elles aident à combattre la fatigue et les tensions. Si vous êtes déprimé ou stressé, vous pouvez faire tremper quelques feuilles de basilic dans de l’eau bouillante durant 10 minutes environ et en boire. Vous vous sentirez soulagé.

Le basilic favorise la digestion

Le basilic contient plusieurs composés qui ont un effet sur le système digestif. Il aide à réduire les ballonnements, les gaz et les brûlures d’estomac. Cette plante d’assaisonnement facile à planter a des effets antispasmodiques et peut également soulager les nausées, les vomissements ainsi que d’autres problèmes abdominaux.

Contre-indications

Le basilic renferme beaucoup de vitamine K, donc l’apport des personnes recevant un traitement anticoagulant de type AVK devrait être limité. Il contient des niveaux élevés d’absinthe, un composé qui peut provoquer le cancer lorsqu’il est trop consommé. Par conséquent, il n’est pas recommandé d’utiliser un traitement sous forme d’huiles essentielles pendant plus de 7 jours.