Quels sont les signes préventifs du cancer oculaire ?

Le cancer est aujourd’hui l’une des maladies les plus problématiques qui soient. Quand on parle de cancer, on pense rarement à l’œil. Pourtant, l’œil peut être aussi atteint par un cancer. On parle de mélanome oculaire. Ce type de cancer est moins connu de la majorité parce qu’il cache ses signes. Vous avez besoin de beaucoup d’attention pour le prévenir.

L’œil peut-il être atteint de cancer ?

C’est très possible. Tout part de la mélanine. C’est ce pigment qui est à l’origine de la couleur de notre peau. Les yeux en produisent aussi à travers des cellules. Dans le temps, de la même manière que nous redoutons un cancer de la peau, c’est de cette même manière qu’il faut le craindre pour l’œil. Heureusement qu’il peut se soigner un mélanome oculaire. Contrairement à ce que vous pouvez voir sur la peau, il n’est pas possible de voir quoi que ce soit dans l’œil. Face à un miroir, vous ne verrez aussi rien même quand l’œil est déjà atteint.

Comment identifier un cancer oculaire ?

Même s’il est recommandé d’aller voir un ophtalmologue pour des problèmes oculaires sérieux, il faut tout de même y aller sans hésiter quand ce que vous sentez n’est pas normal. Dans la majorité des cas, personne ne va vers un spécialiste quand il ne sent rien. Dans le cas du cancer de l’œil, vous pouvez constater que votre œil reçoit des flashes même en absence de lumière. Il donne l’envie de le gratter régulièrement. C’est comme si vous sentez toujours sur l’œil la présence d’objet étranger. L’iris est aussi taché et la tâche s’élargit avec le temps.

La seule chose que vous pouvez remarquer devant votre miroir si vous êtes bon observateur c’est une modification du cercle noir dans l’œil. Ne connaissant pas l’ancienne forme de ce cercle, la transformation ne se remarque pas vite. La visibilité devient floue et faible dans certains cas.

Qu’est-ce qui peut causer le cancer oculaire ?

Selon les explications des spécialistes, il n’est pas facile de trouver avec précision des causes. On sait toutefois qu’il se produit souvent des erreurs au niveau des ADN qui se trouvent dans les cellules de l’œil. De cette erreur, les cellules se multiplient de façon désordonnée. Celles qui devraient être remplacées ne le sont pas et continuent à vivre. C’est une accumulation anormale pour l’œil. Les trois parties de l’uvée peuvent être attaquées chacune. Le cancer peut attaquer aussi les parties extérieures de l’uvée.

Les personnes à risque

Tout le monde peut souffrir de cancer oculaire, mais il y a une catégorie de personnes qui présentent plus de risques. Il s’agit des personnes qui ont l’œil clair. Le risque est aussi grand chez les personnes de race blanche. Il y a aussi l’âge qui est un risque. Plus l’âge avance, le risque s’accroit dans le temps. Les personnes qui s’exposent un peu trop aux rayons ultraviolets peuvent favoriser le développement du cancer de l’œil.

Il faut aller voir un médecin le plus tôt possible. Lorsque vous sentez le moindre signe, la meilleure solution est d’aller en consultation pour éviter des complications. Ne tentez pas de soigner l’œil vous-même : c’est extrêmement dangereux.